Przedsiębiorca z zamiłowaniem do przyrody

Kominek to ozdoba niejednego nowoczesnego domu. Trzaskający ogień nadaje wnętrzu magicznej atmosfery, zwłaszcza w jesienne czy zimowe wieczory. Warto jednak wiedzieć, jakiego drewna używać. Zresztą nie tylko do kominków, ale i pieców. Dlatego najlepiej zaopatrywać się w opał u sprawdzonych dostawców – takich jak Krzysztof Flis z Lipy.

Pan Krzysztof od 1 czerwca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zaopatruje klientów w drewno opałowe i kominkowe. Nie tylko w najbliższej okolicy. – Zaklików, Potok, Ruda, Bojanów, Pysznica, Dąbrowa, Wola Rzeczycka – pan Krzysztof wylicza miejscowości, w których ma swoich odbiorców.

Pomysł na założenie takiej firmy chodził mu po głowie już od dłuższego czasu.

– Szykowałem się do tego już wcześniej. Starałem się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym miejscu, ale środków mi nie przyznano. Potem dowiedziałem się o Lasowiackiej Grupie Działania. Pojechałem do biura LGD w Zaleszanach, tam udzielono mi informacji. No i krok po kroku, po wypełnieniu niezbędnej dokumentacji, wniosek przeszedł. Trafiłem na trudny okres. W marcu sytuacja była bardzo niepewna, ale jednak się udało. Da się zrealizować swoje cele, jeżeli człowiek jest zdeterminowany – opowiada w rozmowie ze „Sztafetą” Krzysztof Flis.

Za pośrednictwem Lasowiackiej Grupy Działania uzyskał dofinansowanie na „Podejmowanie działalności gospodarczej”, a mówiąc ściślej, na „Utworzenie produkcyjno-usługowego zakładu związanego z pozyskiwaniem, obróbką i sprzedażą drewna opałowego i kominkowego”. Tak powstała firma „Obróbka Drewna Opałowego i Kominkowego – Sprzedaż Krzysztof Flis”.

– W ramach dofinansowania uzyskanego poprzez Lasowiacką Grupę Działania zakupiłem przyczepę leśną z HDS-em do przewozu drewna. Takim dźwigiem można „chwycić” klocek i położyć na przyczepie. Nie trzeba używać siły własnych mięśni. Pracuje za mnie maszyna – mówi Krzysztof Flis. Dodaje, że jako wkład własny do projektu kupił jeszcze półautomatyczną piło-łuparkę.

Obróbkę pozyskanego z lasu drewna wykonuje u siebie na podwórzu. – Cięcie, ułożenie w stosy, segregowanie wykonuję na miejscu – mówi Krzysztof Flis. – Zamówione drewno dowożę bezpośrednio na miejsce wskazane przez klientów. Największe zapotrzebowanie jest na drewno liściaste – do kominków. Z liściastych gatunków najbardziej dostępny jest dąb, olcha i brzoza.

Mogłoby się wydawać, że na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, gdzie terenów leśnych mamy pod dostatkiem, ze zdobyciem drewna opałowego nie powinno być trudności. To nie do końca prawda.

– Moje początki nie były łatwe, bo w związku z epidemią trudniej było pozyskać drewno, a jak nie ma asortymentu, to nie ma sprzedaży. Później sytuacja się nieco poprawiła. Jak będzie dalej? Zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli. No i jeśli naprawdę się czegoś chce, to można przezwyciężyć wszelkie przeszkody i zrealizować swoje zamierzenia – dodaje nasz rozmówca.

Na pierwszy rzut oka widać, że Krzysztof Flis to człowiek z zamiłowaniem do przyrody. – Bo od zamiłowania wszystko się zaczyna. Jeśli się czegoś nie lubi, to nie będzie się tego dobrze robić – dodaje nasz rozmówca.

Niezależnie od pozyskiwania i sprzedaży drewna, Krzysztof Flis ma też zarejestrowane gospodarstwo rybackie. – Sprzedaję głównie karpie, ale czasem też amury, tołpygi czy sumy.