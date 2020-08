Profesjonalna waga samochodowa to ważny element wyposażenia w każdej firmie spedycyjnej. Co charakteryzuje te urządzenia?

Lądowy transport ładunków, o dużych gabarytach lub na dalekie dystanse, to ważne i odpowiedzialne zadanie. Trzeba przy tym stale monitorować zmiany przepisów w wielu krajach, aby pojazdy floty docierały do miejsca przeznaczenia bez zbędnych kłopotów natury administracyjnej. Jedną z istotniejszych kwestii jest maksymalny dopuszczalny ciężar – trzeba organizować przejazdy w taki sposób, by nie przekroczyć norm, a jednocześnie dostarczać dużą ilość towaru. To pokazuje, jak wiele zależy od wagi samochodowej na terenie zakładu.

Dla prawidłowego działania sprzętu kluczowe jest zachowanie pełnej sprawności przez czujniki tensometryczne

Jakiekolwiek niedokładności w pomiarze masy całkowitej bardzo szybko mogą skończyć się poważnymi kłopotami. Kontrole drogowe nie patyczkują się z tymi, którzy przekraczają przepisy, a wiążący pomiar odbywa się na sprzęcie, który znajduje się na stanie przeprowadzających inspekcję. Tłumaczenie, że przed wyruszeniem w trasę wszystko było w porządku, na nic się nie zda. Dlatego zapewniając transport trzeba zatroszczyć się o odpowiednie zaplecze logistyczne, w którym waga samochodowa odgrywa zasadniczą rolę. Precyzyjne wskazania pozwalają dokładnie rozplanować kolejne kursy i dobrać odpowiednie pojazdy do zadania. Na jakiej zasadzie funkcjonują te maszyny? Jak mówią przedstawiciele firmy Czekała S.C. – pod wpływem ciężaru dochodzi do odkształceń specjalnych czujników w platformie. Na podstawie ich ilości i stopnia wygięcia oblicza się łączną masę. Te elementy muszą być hermetycznie zamknięte, by nic nie zakłócało ich pracy.

Wagi samochodowe można wyposażyć w specjalistyczne oprogramowanie, dostosowane do konkretnych potrzeb

Jeżeli terminal spedycyjny jest użytkowany z dużą intensywnością, warto rozważyć wzbogacenie go o dedykowany software. Dzięki temu obsługa całości stanie się sprawniejsza, a z pomocą komputera można uzyskać dostęp do wielu przydatnych funkcjonalności. Programy do wag samochodowych znacznie przyspieszają i ułatwiają prowadzenie dokumentacji – nie trzeba wszystkiego spisywać ręcznie. Wystarczy raz wprowadzić dane do systemu i później wybierać odpowiednią pozycję z menu. Bardzo pożyteczne jest również automatyczne tworzenie okresowych raportów statystycznych. Odpada konieczność wielogodzinnego zbierania i podliczania potrzebnych w danym momencie wartości – komputer zrobi to o wiele szybciej. Podczas zamawiania wagi samochodowej do firmy warto dopytać producenta o dostępne dodatki i wybrać te, które przyniosą najwięcej korzyści.