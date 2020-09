Prasłowiańska świątynia. Socrealizmu

Rozmowa z MARKIEM GRUCHOTĄ, dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

– 11 września rusza w Stalowej Woli Festiwal Tyrmanda – wydarzenie kulturalne jakiego jeszcze w naszym mieście nie było. Zaproszono wybitne postacie polskiej literatury, muzyki, historii sztuki i architektury. A w roli głównej wystąpi… socrealistyczny budynek Miejskiego Domu Kultury. Skąd ten niecodzienny pomysł?

– Trochę przewrotnie można powiedzieć, że wziął się on z… codzienności funkcjonowania tej placówki. Za dwa lata stuknie jej 70 lat. Wrosła bardzo mocno w historię Stalowej Woli swoimi dokonaniami i pokoleniami ludzi, którzy się tu przewinęli. Ale też Dom wyróżnia się swoją architekturą, stylem czasów, w których powstał. Postanowiliśmy więc pokazać i wytłumaczyć mieszkańcom i pracownikom, dlaczego mamy Miejski Dom Kultury taki, jaki mamy. Dlaczego ma taką zewnętrzną formę i wnętrza, w których notabene ciągle coś kombinujemy, by dostosować je do szeroko rozumianej pracy kulturalno-artystycznej.

Już na 5-lecie Domu, Józef Żmuda zapisał w okolicznościowym opracowaniu, że on nie sprzyja takiej pracy, co na tamte czasy, a był to rok 1957, było dość odważnym wyznaniem – powiedzieć tak o architekturze „przywiezionej” z ZSRR. Ale tak faktycznie było, bo warunki koncertowe były tu i są bardzo dobre, ale nie dla codziennej pracy, dla teatru, dla różnych zespołów i grup artystycznych.

– Ale Festiwal nie skupia się tylko na historii MDK-u…

– Dom jest tu punktem wyjścia. To będzie znakomita okazja, by po raz pierwszy w takim gronie i w tak szerokiej formule porozmawiać o powojennej architekturze Stalowej Woli. Bo wiele już napisano o jej przedwojennej losach, o art deco i modernizmie. A powojenna, socrealistyczna architektura naszego miasta, czasy pod tym względem ciekawe, ale też i mroczne, wciąż czekają na swoją opowieść, na rzetelne przedstawienie. Nie ukrywam, że chcemy przy okazji Festiwalu zrzucić też trochę z MDK-u to odium architektury „złego pochodzenia”.

– Socrealistyczny rodowód MDK został już chyba dość dobrze przedstawiony. Ba, pan napisał o nim nawet pracę magisterską, a w 2018 r. wyszło opracowanie Grażyny Stojak „Socrealistyczna kuźnia stalowych serc kultury”. Nie wyważacie otwartych drzwi?

– Nie, bo dalej potoczna wiedza o architekturze Stalowej Woli jest rozmyta i fragmentaryczna, a miejscami błędna. Wbrew temu, co sądzą niektórzy, nasz dom kultury to nie art deco. A skoro jest w stylu absolutnie socrealistycznym, to jesteśmy niejako zobligowani, by pokazać historię jego budowy, planów i założeń architektonicznych. Pokazać, że inny wtedy nie mógł powstać. Ówczesna architektura musiała być przecież socjalistyczna w treści i narodowa w formie, co dobrze pokazuje 19 medalionów w sali widowiskowej MDK-u, przedstawiających najwybitniejszych polskich twórcy kultury: Fredro, Reymont, Szymanowski, Żeromski, Matejko, Prus, Słowacki, Mickiewicz, Szopen, Moniuszko, Orzeszkowa…

– No dobrze, ale dlaczego patronem Festiwalu jest akurat Leopold Tyrmand? Dlaczego „ożeniliście” go ze Stalową Wolą?

– Tyrmand przez rok studiował w Paryżu na wydziale architektury na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zetknął się po raz pierwszy z zachodnioeuropejską kulturą oraz amerykańską muzyką jazzową. Obie te fascynacje pozostawiły trwały ślad w jego twórczości. W swoich książkach, m.in. „Dzienniku 1954”, opisywał też warszawską architekturę, cały ten ówczesny socrealizm i ludzi ze środowiska Hanny Szwemin-Pater, która na początku lat 50. ubiegłego wieku, od strony projektowej nadzorowała koncepcję i budowę Zakładowego Domu Kultury w Stalowej Woli oraz odpowiadała za sporą część powojennej zabudowy naszego miasta.

Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że socrealizm był dramatem w historii architektury, a skoro pisał o nim i Tyrmand, to dlatego, można powiedzieć, „wskoczyliśmy na plecy” Tyrmandowi.

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W PAPIEROWYM WYDANIU TYGODNIKA “SZTAFETA”