Pracowity rok stalowowolskich strażaków

Blisko 1493 razy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli interweniowali w 2020 roku. 385 razy wyjeżdżali gasić ogień, 1085 razy interweniowali podczas miejscowych zagrożeń, a 23 razy dostali fałszywy alarm

W 2020 roku na terenie powiatu stalowowolskiego nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 293. Najwięcej wyjazdów odnotowano w gminie Stalowa Wola, Zaklików i gminie Zaleszany. Od wielu lat największą ilość interwencji notuje się na terenie miasta Stalowa Wola. Tak duża ilość działań ratowniczo-gaśniczych wynika przede wszystkim z wielkości tego miasta, jego uprzemysłowienia oraz ilości dróg komunikacyjnych. Dlatego w roku 2020 na terenie miasta Stalowa Wola odnotowano o 267 zdarzeń więcej niż w poprzednim.

Mniej się paliło

Rok 2020 jest rokiem, w którym w stosunku do ubiegłych lat spadła ilości pożarów. Porównując do roku 2019 nastąpił ich spadek o 65 zdarzeń. Dane statystyczne pokazują, że zarzewia ognia są lokalizowane i likwidowane w początkowej fazie pożaru, dlatego 94,8 proc. stanowią pożary małe, gdzie straty są najmniejsze. Takich pożarów w ubiegłym roku było 365.

Strażacy ugasili również 17 pożarów średnich, gdzie większość stanowiły pożary suchych traw i nieużytków – wśród tych pożarów największą ilość zdarzeń (62) odnotowano w gminie Zaleszany

W ubiegłym roku strażacy walczyli również ze skutkami 3 dużych pożarów: pożar budynków gospodarczych i składowanych materiałów na posesji w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej, pożar nieużytków rolnych w Zbydniowie oraz poszycia leśnego i gleby w Obojnej. W tym ostatnim uczestniczyło najwięcej zastępów, bo aż 185, a akcja gaśnicza trwała 146 godzin i 53 minuty.

– Nie odnotowano pożarów bardzo dużych. Szybkie powiadamianie straży pożarnej o zaistniałych zdarzeniach, doskonała mobilność strażaków, dobre rozmieszczenie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie, a także dostępne możliwości taktyczno-operacyjne jednostek i prawidłowe dysponowanie sił i środków sprawia, że pożary zaliczane do tej wielkości występują obecnie coraz rzadziej – mówi Krystian Bąk z KP PSP w Stalowej Woli.

Było więcej wypadków

Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to w porównaniu do poprzednich lat, odnotowano w tej kategorii wzrost. Wśród tych zdarzeń największą ilość stanowią zagrożenia lokalne (968).

W 2020 roku odnotowano 10 miejscowych zagrożeń średnich, czyli tyle samo co w roku ubiegłym. Większość z nich to wypadki drogowe.

– Najwięcej miejscowych zagrożeń, bo aż 376 w 2020 roku dotyczyło działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. Działania te polegały na: dostarczaniu żywności i leków do osób przebywających na kwarantannie i w izolacji, kontrolach otwartych miejsc gdzie mogą gromadzić się duże skupiska ludzi oraz ich zabezpieczenie, komunikowanie ludności o zagrożeniu, pomoc w dekontaminacji miasta, dezynfekcja obiektów czy dowożenie do placówek oświatowych środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji – mówi Krystian Bak.

Ponadto w 2020 roku na terenie powiatu stalowowolskiego w wyniku gwałtownych przyborów wód spowodowanych intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu, spływem wód opadowych na rzece San oraz jej dopływach, odnotowano kilkadziesiąt działań związanych z akcjami przeciwpowodziowymi. W wyniku zwiększenia się poziomu wód doszło do: zalania infrastruktury Błoni Nadsańskich, podtopień domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i posesji. Działania prowadzono również na wałach przeciwpowodziowych.

Łączna ilość interwencji przeciwpowodziowych w okresie od 21 do 26 czerwca we wszystkich gminach powiatu stalowowolskiego wyniosła 33 zdarzenia, w których udział wzięło 67 zastępów straży pożarnej oraz 287 ratowników.

W przypadku miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń odnotowano w czerwcu (165), skutkiem były silne wiatry i gwałtowne opady deszczu.

Podsumowując, w 1170 zdarzeniach roku ubiegłego brało udział 1236 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, wspieranych przez jednostki OSP, których zastępy w roku 2020 wyjechały aż 1387 razy. Łącznie 4429 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 6078 druhów OSP uczestniczyło w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu stalowowolskiego.