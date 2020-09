Pozycjonowanie wizerunkowe: dzięki niemu zdobędziesz Klientów dla swojej firmy

Budowanie wizerunku firmy w internecie to długa droga. Jej przebycie jest jednak konieczne, by trwale zapisać się w świadomości użytkowników i pozyskiwać wiernych Klientów. Jeśli wciąż zastanawiasz się, jak to zrobić, mamy dla Ciebie podpowiedź: pozycjonowanie wizerunkowe. Jest to połączenie działań SEO i PR, które stawia Twoją firmę w dobrym świetle i sprawia, że zyskuje ona uznanie potencjalnych kontrahentów.

SEO i PR doskonale ze sobą współpracują. Przekonaj się sam!

Jak połączyć pozycjonowanie z PR? Zacznijmy od samego SEO. Opiera się ono na tworzeniu treści reklamowych nasyconych słowami kluczowymi, które mają budować pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Jednak sam tekst naszpikowany frazami nie przyciągnie do siebie czytelników. Tę funkcję doskonale spełnia przemyślany artykuł bądź opis, odpowiadający na pytania postawione przez potencjalnego Klienta i budujący z nim pozytywną relację. Aby osiągnąć taki efekt, potrzebne są skrupulatne badania grupy docelowej. Dzięki uzyskanym rezultatom można stworzyć tekst profilowany, zgodny z zainteresowaniami, wiekiem i stylem życia odbiorców. Oczywiście nie musisz prowadzić tych badań czy tworzyć tekstów samodzielnie. Zajmą się nimi profesjonalne firmy pozycjonujące, które w swoich szeregach mają ekspertów z dziedziny SEO i content marketingu. Oni dopracują dla Ciebie listę słów kluczowych, sformułują wartościowe treści na witrynę firmową, blog czy profile społecznościowe, a także opublikują teksty na portalach zewnętrznych.

W celu lepszego zrozumienia usługi należy już na wstępie wyjaśnić, co kryje się pod pojęciami pozycjonowanie stron internetowych i SEO – Search Engine Optimization. Pozycjonowanie można zdefiniować, jako szeroki zakres działań, który ma na celu wypromowanie witryny internetowej w organicznych, naturalnych wynikach wyszukiwania pod konkretnymi frazami kluczowymi. A to oznacza, że pozycjonowanie stron www ma za zadanie sprawić, by dana witryna wyświetlała się, gdy ktokolwiek wpisze w Google dane słowa kluczowe. Każda osoba rozważająca pozycjonowanie powinna wiedzieć, że ok. 90% internautów nigdy nie zagląda na drugą stronę wyników wyszukiwania. To oznacza, że powodzenie biznesu uzależnione jest od uplasowania się w czołowych pozycjach organicznych wyników. Tylko zdeklasowanie rywali daje pewność, że ruch w witrynie znacząco wzrośnie, a to przełoży się finalnie na sprzedaż towarów lub usług. źródło: https://afterweb.pl/pozycjonowanie-stron/

Dzięki pozycjonowaniu wizerunkowemu możesz wpłynąć nie tylko na pozycję witryny firmowej w wynikach wyszukiwania, ale także na świadomość Twoich Klientów. Dobrym wyjściem jest też pozyskiwanie pozytywnych komentarzy od zadowolonych kontrahentów, najlepiej opatrzonych imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Nawet doskonała pozycja w Google bowiem nie pomoże, jeśli w sieci zaroi się od nieprzychylnych opinii. Użytkownicy szukają firm godnych zaufania i chcą mieć pewność, że współpraca zakończy się powodzeniem.

Daj się zauważyć Klientom. Zarówno obecnym, jak i przyszłym

Dzięki pozytywnym opiniom użytkowników Twoja firma zacznie być rozpoznawalna, a Ty odnotujesz zwiększone zyski. Dlatego tak istotne jest, by kampanię marketingową zbudować na dwóch filarach: wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania i rzetelnej obsługi Klienta. Warto zatem zachęcać zadowolonych kontrahentów do tego, by wyrażali swoją opinię na temat Twojej firmy. To również element pozycjonowania wizerunkowego – pozytywne komentarze na stronie czy w mediach społecznościowych sprawiają, że rośnie zaufanie do Twojej firmy. Jeśli więc internauta, który spotkał się z taką opinią, zawędruje na stronę, chętniej podejmie decyzję zakupową. Jako właściciel marki, nieustannie zabiegasz o to, by Twoja reputacja była nienaganna. Dołącz do tego działania PR-owe w sieci, a szybko zobaczysz efekty. Należy do nich chociażby udostępnianie na swojej stronie lub fanpage’u opublikowanych przez użytkowników postów na temat oferowanych produktów czy usług. Zauważyłeś, że Klientka oznaczyła Twój sklep w swoim wpisie na Facebooku lub Instagramie? Udostępnij go na swoim profilu firmowym. Istotne są także przyciski CTA, czyli „call to action” umieszczone w strategicznych miejscach serwisu. W ich dopracowaniu pomogą Ci eksperci SEO. Dobrym ruchem jest także publikacja opinii zadowolonych Klientów bezpośrednio na stronie firmowej: oczywiście za zgodą ich autorów. Połączenie działań pozycjonerskich i PR-owych da Ci wymierne efekty w postaci zwiększonej sprzedaży produktów i usług. Wystarczy, że je wypróbujesz.