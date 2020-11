Pozostaną w naszej pamięci

Wspominamy osoby ze Stalowej Woli i regionu, które w minionym roku odeszły do wieczności. Niech pamięć o nich nie zgaśnie, a zapłonie szczególnie w dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

FRANCISZEK KUŁACZ

Był bodaj ostatnim żyjącym w naszym regionie więźniem sowieckich łagrów. Zmarł 10 stycznia 2020 r., w wieku blisko 96 lat.

Urodził się 20 marca 1924 r. w Groblach w gminie Jeżowe. W czasie II wojny światowej przez trzy lata działał w konspiracji. Sowieci aresztowali go 2 grudnia 1944 r. Więziono go w różnych obozach, przesuwanych na zachód wraz z linią frontu. Tak dotarł aż do Wrocławia. Tu dostał wyrok 5 lat łagrów za gromadzenie broni „w celach kontrrewolucyjnego sabotażu”. Na Syberii przebywał w różnych obozach Krasnojarskiego Kraju. Kilka razy bliski był śmierci z głodu, zimna i katorżniczej pracy.

Przeżył łagry i w maju 1948 r. wrócił do Polski, do rodzinnych Grobli, gdzie założył rodzinę. Przez jakichś czas znalazł zatrudnienie w Hucie Stalowa Wola, ale głównie utrzymywał się z pracy na roli. Ostatnie lata spędził samotnie na ojcowiźnie w Groblach. Jego losy opisane są w 4. tomie „Wspomnień Sybiraków” wydanych w 1991 r. – Dziadek trzymał w garści, scalał całą naszą rodzinę, był bardzo szanowany i kochany – mówiła „Sztafecie” jego wnuczka, Iwona Rogala.

Franciszek Kułacz został pochowany 12 stycznia w Groblach.

STANISŁAW MATUSIAK

Był pierwszym lekarzem-anestezjologiem w Stalowej Woli. – W tym zawodzie trzeba być wyjątkowo pokornym. Ale mamy tę satysfakcję, że ratujemy ludzkie życie – mówił „Sztafecie”. Zmarł 17 stycznia.

Stanisław Matusiak urodził się w 1941 r. w miejscowości Wieprz w powiecie Wadowice. Studiował na Akademii Medycznej w Krakowie, a ponieważ pobierał w tym czasie stypendium fundowane przez Miejską Radę Narodową w Stalowej Woli, to po studiach, we wrześniu 1965 r. podjął tu pracę w szpitalu, gdzie po dwóch latach wykonywał już obowiązki lekarza anestezjologa. W kwietniu 1972 r. uzyskał I stopień specjalizacji w anestezjologii, a w listopadzie 1977 r. – II stopień specjalizacji w anestezjologii i reanimacji. Jako lekarz-specjalista sam szkolił młodych anestezjologów.

Jego wielkim zawodowym marzeniem było utworzenie w stalowowolskim szpitalu oddziału intensywnej opieki medycznej – spełniło się 10 grudnia 1993 r., a Stanisław Matusiak został jego ordynatorem. Był nim do kwietnia 2006 r., gdy z powodów zdrowotnych musiał ograniczyć swe obowiązki i pracował jako starszy asystent. Ostatecznie pożegnał się ze szpitalem w czerwcu 2012 r. W wolnych chwilach pasjonował się fotografią.

Jego podwładni wspominają, że był niesłychanie ciepłym i przyjaznym człowiekiem, bez żadnego ordynatorskiego zadęcia i wyższości. Lekarz z powołania i serca, znakomity specjalista, oddany chorym, wymagający profesjonalizmu, ale i pełen życzliwości dla personelu.

Stanisława Matusiaka pożegnaliśmy 22 stycznia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

JANUSZ CISEK

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny historyk, wykładowca akademicki, samorządowiec. W latach 2002-2003 wiceprezydent Stalowej Woli. Zmarł 28 lutego.

Urodził się 8 lutego 1955 r. w Stalowej Woli. W 1980 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktorat uzyskał w 1993 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie habilitował się w 2003 r., w 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W 1986 r. wyjechał do Nowego Jorku, gdzie pracował w Instytucie Piłsudskiego, pełniąc funkcje wicedyrektora (1989–1992) i dyrektora (1992–2000) tej instytucji.

Zaraz po powrocie z USA, jesienią 2002 r. Janusz Cisek został wiceprezydentem Stalowej Woli u boku prezydenta Andrzeja Szlęzaka. – Nie zamierzam robić kariery jako wiceprezydent, będę człowiekiem do pracy, do roboty. Mam misję i chcę ją realizować – mówił „Sztafecie” po swojej nominacji. Wiceprezydentem był przez rok.

Od 2004 r. był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006–2012 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a w 2008 roku został komendantem Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

W czerwcu 2012 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W kwietniu 2013 r. złożył rezygnację, którą motywował względami zdrowotnymi. Prof. Janusz Cisek był jednym z najwybitniejszych badaczy Legionów Polskich, autorem licznych historycznych monografii, wydawnictw źródłowych i edycji pamiętników, rozpraw i artykułów naukowych oraz współautorem prac zbiorowych i tłumaczeń na język angielski.

Pochowano go 11 marca na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

ZDZISŁAW MALICKI

– Wielki był Kwiatkowski, wielki był Malicki – takie słowa padły 13 marca na pogrzebie tego wieloletniego dyrektora Huty Stalowa Wola. Człowieka, który otworzył HSW na zachód i najnowocześniejsze technologie w branży maszyn budowlanych.

Zdzisław Malicki urodził się 30 kwietnia 1928 roku w Borszczowie w dawnym województwie tarnopolskim. W 1944 roku ojca i starszego brata wcielono do Wojska Polskiego. Po wojnie, po repatriacji, zamieszkał z matką w Zamościu. Studiował na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów, zachęcony obietnicą otrzymania mieszkania, w marcu 1953 r., po krótkim pobycie we Wrocławiu, rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola. Wtedy sądził, że ten zakład i miasto będzie tylko trzyletnim przystankiem, na czas odrobienia nakazu pracy. Przyszłość pokazała zupełnie coś innego.

Młody, energiczny i zdolny inżynier, dostrzeżony przez szefostwo HSW, szybko awansował (od technologa do szefa Zakładu Mechanicznego), a w marcu 1955 r. został dyrektorem naczelnym Huty Stalowa Wola. W końcu lat 60. za jego sprawą HSW podjęła produkcję maszyn budowlanych, którą rozwijała dzięki współpracy z zachodnimi firmami, a zwłaszcza amerykańskimi „Clark” i „Harvester”. W Hucie pracowały wtedy nowoczesne urządzenia, wprowadzono obrabiarki sterowane numerycznie, a zakład stał się jednym z największych polskich eksporterów. Dzięki działaniom dyrektora Malickiego rozwijała się nie tylko Huta (cały kombinat zatrudniał 26 tys. pracowników), ale także Stalowa Wola, która na początku lat 80. osiągnęła 60 tysięcy mieszkańców. Malicki zyskał wielki autorytet w mieście i regionie, był też posłem na Sejm PRL przez dwie kadencje (do PZPR należał od 1953 r.), ale więcej nie chciał kandydować, uznał bowiem, że praca w Sejmie jest jałowa.

W grudniu 1982 r., w rok po ogłoszeniu stanu wojennego, Zdzisław Malicki przeszedł na emeryturę. Po odejściu z Huty pracował jako prezes Zakładowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, której powstanie zainicjował w 1976 r. Potem był w Kijowie pracownikiem firmy „Bumar”, a po przełomie ustrojowym organizował spółkę polsko-ukraińską „Ukrpol”, w której główne udziały miała Huta Stalowa Wola. Po powrocie z Ukrainy podjął pracę w spółce East-West w Mielcu. Z końcem 1996 roku ostatecznie przeszedł na emeryturę. W Stalowej Woli mieszkał do 2010 roku. Po śmierci żony zamieszkał w córki w Łańcucie.

Zmarł 1 marca 2020 roku w łańcuckim szpitalu. Urnę z prochami Zdzisława Malickiego pochowano 13 marca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

LUDWIK ALGIERD

Legendarny trener bokserów Stali – twórca największych sukcesów w sporcie stalowowolskim. Wychowawca całej plejady znakomitych pięściarzy. Zmarł 11 marca, w wieku 87 lat.

Ludwik Algierd urodził się 25 lutego 1933 roku w Pabianicach. Po wojnie, w 1946 roku przeniósł się z rodzicami do Lubania Śląskiego, gdzie w wieku 19 lat otrzymał powołanie do wojska. W czasie służby był zawodnikiem Gwardii Przemyśl. Po wojsku powrócił na Rzeszowszczyznę, tym razem do Stalowej Woli, gdzie w barwach ZKS Stal walczył w wadze lekkośredniej, w 1961 r. zdobywając z drużyną tytuł wicemistrza Polski.

Po raz drugi srebrne medale zawisły na szyjach stalowowolskich pięściarzy w roku 1973. Algierd był w tamtym czasie już trenerem zespołu Stali i asystentem najlepszego w historii trenera polskiej kadry narodowej pięściarzy, Feliksa „Papy” Stamma. Wychowankowie Algierda odnosili także indywidualne sukcesy. Podczas łódzkich Mistrzostw Polski w roku 1973 – Gotfryd wywalczył „złoto” w wadze piórkowej, Janowski został wicemistrzem kraju w lekkośredniej, a Trela w ciężkiej.

Po 1976 r., gdy bokserska sekcja w Stali Stalowa Wola została przeniesiona do Wisłoki Dębica, trener Algierd krótko pracował w Stali Rzeszów, a potem był też kierownikiem w stalowowolskim ośrodku kultury fizycznej i sportu. Na emeryturę przeszedł w 1990 r. Kiedy w 2002 roku prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak powołał do życia sekcję bokserską Feniks, działającą w ramach MOSiR, jej trenerem został Lucjan Trela, a pomagał mu w pracy jego wychowawca i największy mentor, Ludwik Algierd.

Pogrzeb Ludwika Algierda odbył się 14 marca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

EDWARD STENDIUCH

Były prezydent Stalowej Woli. Jego całe życie zawodowe i prywatne związane było z tym miastem. Zmarł 19 maja.

Edward Stendiuch urodził się 21 listopada 1936 r. w Pławie (Ciemny Kąt). Po maturze uzyskanej w Technikum Hutniczym w Stalowej Woli, zaczął pracować jako technolog w Hucie Stalowa Wola.

W 1964 r. uzyskał tytuł inżyniera mechanika, studiując zaocznie w punkcie konsultacyjnym Politechniki Krakowskiej w Stalowej Woli. W tym czasie pracował już w 6. Rejonowym

Przedstawicielstwie Wojskowym przy HSW.

W 1982 r. został wiceprezydentem Stalowej Woli, a w 1986 r. – prezydentem. Swą działalnością przysłużył się w rozbudowie miasta, a zwłaszcza jego komunalnej infrastruktury. W 1990 r., po odwołaniu ze stanowiska prezydenta, podjął pracę w Hucie Stalowa Wola, a następnie wrócił do 6. RPW. Odszedł na emeryturę z końcem 1995 r.

Edward Stendiuch został pochowany 22 maja na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ksiądz CZESŁAW WALA

Ten wielce zasłużony kapłan odszedł do Domu Pana 31 maja, w wieku 84 lat. Lubił powtarzać słowa: „Dopóki żyję, to pomagam”. I ta dewiza przyświecała mu przez całą kapłańską posługę.

Ksiądz Czesław Wala urodził się 23 października 1936 roku w Rudniku nad Sanem. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a 7 czerwca 1964 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego. Do 1967 r. pracował jako wikariusz w parafii Sławno koło Opoczna, a od czerwca 1967 r. był wikariuszem w parafii Krynki koło Starachowic. Od tamtego czasu był również duszpasterzem głuchoniemych.

W oddalonej o 9 kilometrów od Krynek wsi Kałków zorganizował punkt katechetyczny w gospodarczej szopie, był to zalążek przyszłej parafii, a potem znanego sanktuarium.

Dzięki staraniom księdza Wali w Rudniku na Sanem powstał Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”. Po przejściu na emeryturę, ostatnie lata swojego życia ks. Wala spędził w rodzinnym domu. W ostatnich latach zaangażował się w budowę ośrodka dla głuchoniemych w Rudniku nad Sanem.

Ksiądz Czesław Wala został pochowany 6 czerwca w Kałkowie-Godowie. 4 i 5 czerwca msze św. w jego intencji odprawiono w kościele w Rudniku Stróży oraz w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem.

JAN OLEKSAK

Wieloletni radny Rady Miejskiej w Nisku, zmarł 3 czerwca w wieku 81 lat.

W latach 1994-2002 sprawował funkcję radnego Rady Miejskiej w Nisku i aktywnego członka Komisji Rewizyjnej. W okresie 2002-2006 pełnił mandat radnego Powiatu Niżańskiego, będąc przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz czynnie uczestnicząc w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku. Ciesząc się zaufaniem mieszkańców, został ponownie wybrany radnym Rady Miejskiej w Nisku kadencji 2010-2014. W tym czasie w sposób szczególny poświęcał się działaniom w Komisji Budżetu i Finansów oraz Rewizyjnej. Wszystkie wieloletnie funkcje publiczne sprawował z ogromnym oddaniem i zaangażowaniem. Wyróżniał się wysoką kulturą osobistą, uprzejmością oraz wytrwałym dążeniem do realizacji postulatów lokalnej społeczności przez samorząd. Sumiennie i odpowiedzialnie angażował się w projekty na rzecz rozwoju infrastruktury gminnej.

major rezerwy ANDRZEJ PÓŁCHŁOPEK

Żołnierz, organizator ruch harcerskiego, publicysta i społecznik. Ponieważ nie zapisał się do PZPR, to w PRL-u nie mógł awansować powyżej kapitana. Zmarł 12 czerwca.

Andrzej Półchłopek urodził się 28 listopada 1942 r. w Broszniowie (obecna Ukraina). Jego ojciec pochodził z Rozwadowa, a matka z miejscowości Dolina na Kresach. W 1944 r., by uniknąć wywózki, rodzina Półchłopków przybyła do Rozwadowa. Andrzej ukończył tu szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Stalowej Woli. Gdy w 1962 r. dostał powołanie do wojska, to postanowił zostać zawodowym żołnierzem i rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Przez lata służył w 102. Pułku Zmechanizowanym w Opolu, organizował też w tym mieście drużyny harcerskie i zuchowe. Tu założył też rodzinę. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Stalowej Woli, a kilka lat wcześniej otrzymał w końcu awans na majora. Tu również działał społecznie, pisał, a na spotkaniach z młodzieżą przypominał o dziejach polskiego oręża i krzewił patriotyczne wartości. Kochał zwierzęta. W domu miał psy, koty, rybki, kanarki.

18 czerwca urna z prochami majora Andrzeja Półchłopka spoczęła w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Parafialnym w Stalowej Woli- Rozwadowie.

MARIAN NIERADKA

Wieloletni i zasłużony kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Stalowej Woli. Zmarł 14 czerwca, w Światowy Dzień Krwiodawcy, miał 76 lat.

Marian Nieradka urodził się w 1944 r. W 1969 roku ukończył studia medyczne w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w stalowowolskim szpitalu, początkowo na Oddziale Chorób Wewnętrznych i poradni ogólnej, potem związał się z krwiodawstwem. Pełnił dyżury lekarskie zarówno w oddziale wewnętrznym, jak i pogotowiu ratunkowym. Szkolił pielęgniarki Liceum Medycznego w Stalowej Woli, pracując jako wykładowca przedmiotów zawodowych. Przez wiele lat przewodniczył komisjom zusowskim i lekarskim. Zajmował się również medycyną pracy i badaniami kierowców.

W 1971 roku powierzono mu stanowisko kierownika Punktu Krwiodawstwa, a rok później został kierownikiem Oddziału Terenowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Stalowej Woli. Przez 49 lat z sercem przyjmował i kwalifikował honorowych dawców krwi.

Marian Nieradka spoczął 17 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ADAM KRZYKWA

Znany stalowowolski artysta-fotografik, jeden z najwybitniejszych fotografów przyrody oraz naszego miasta. Zmarł 24 czerwca po długiej chorobie.

Adam Krzykwa urodził się w 1956 r. w Stalowej Woli, z wykształcenia był przyrodnikiem, przez wiele lat był też członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, przez kilka lat współpracował także z Wydawnictwem Sztafeta.

Oprócz głównej pasji – zdjęć pejzażowych i przyrodniczych – zajmował się także fotografią portretową, architektury sakralnej, kreatywną i reklamową.

Był laureatem wielu polskich konkursów, w dorobku miał kilka albumów autorskich oraz publikacje w licznych wydawnictwach, magazynach i kalendarzach. Pokazywał swoje prace na licznych wystawach w Polsce i za granicą. W kwietniu 2016 r. w Stalowej Woli stanęła na trzy miesiące plenerowa wystawa pt „Przemijanie”, na której pokazano ponad 50 zdjęć z 1988 r., gdy Adam Krzykwa sfotografował odchodzące do historii Pławo.

Pożegnaliśmy go 27 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ZBIGNIEW PASZKIEWICZ

Od 1954 r. mieszkaniec Stalowej Woli, postać wielce zasłużona dla pielęgnowania tradycji patriotyczno-narodowych i miejsc pamięci, Sybirak, wieloletni radny Stalowej Woli. A także propagator zdrowego stylu życia, trwania w abstynencji i aktywności sportowej. Zmarł 1 lipca, dzień przed 89. urodzinami.

Salwiusz Zbigniew (używał drugiego imienia) Paszkiewicz urodził się 2 lipca 1931 r. w miejscowości Plussy (obecna Litwa). W 1939 r., jako chłopiec, wraz z rodziną został zesłany przez Sowietów do Kazachstanu. Po powrocie do kraju w 1946 roku, zamieszkał w Warszawie, gdzie w 1952 r. ukończył Technikum Chemiczne. W 1954 r. osiedlił się w Stalowej Woli, gdzie podjął pracę w Hucie. Nigdy nie należał do PZPR ani żadnej prokomunistycznej organizacji.

W Hucie Stalowa Wola uznawany był za dobrego i niezbędnego fachowca, pracował na samodzielnym stanowisku w Zakładzie Mechanicznym. Pracę w HSW zakończył 31 grudnia 1992 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę mocno zaangażował się w społeczne działanie. Wcześniej, w 1980 roku został członkiem „Solidarności”, a w czasie stanu wojennego utrzymywał bliskie kontakty z solidarnościowym podziemiem, aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.

Już w wolnej Polsce, przez dwadzieścia lat, od 1998 do 2018 roku, był radnym stalowowolskiej Rady Miejskiej, szefował miejscowemu Związkowi Sybiraków, z jego inicjatywy przy konkatedrze stanął pomnik Matki-Sybiraczki, a na cmentarzu komunalnym pomnik ofiar zbrodni katyńskiej, pochodzących z ternu obecnego powiatu stalowowolskiego. Rokrocznie, 17 września, organizował też uroczystości w kolejne rocznice sowieckiej napaści na Polskę.

Pogrzeb Zbigniewa Paszkiewicza odbył się 9 lipca na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Wcześniej, tego samego dnia, w intencji zmarłego odprawiono mszę św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

EDWARD MAŁEK

Emerytowany nauczyciel, organista, doświadczony samorządowiec, zasłużony działacz społeczno-kulturalny z gminy Ulanów. Zmarł 3 sierpnia.

Urodził się w 1948 r. w Bukowinie. Ukończył Szkołę Podstawową w Bielinach, a następnie Liceum Pedagogiczne w Biłgoraju. Został nauczycielem i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Gliniance, a od 1967 r. w Szkole Podstawowej w Bielinach, ucząc biologii, muzyki oraz wychowania fizycznego. Przez wiele lat pracował jako organista w Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Bielinach. Z zmiłowania sportowiec i muzyk, prowadził LZS Bieliny i chór parafialny w Bielinach. Był również akordeonistą Kapeli Flisackiej w Ulanowie. Przez dwie kadencje działał jako samorządowiec, pełniąc przy tym funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie. Człowiek wielkiego serca, wiary i szacunku do drugiego człowieka. Całe życie służył Bogu i ludziom.

Odszedł do Pana w wieku 72 lat, po kilkuletniej walce z ciężką chorobą.

ksiądz kan. JAN JAGODZIŃSKI

Wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Bielinach. Odszedł do Domu Pana 20 sierpnia.

Urodził się 2 stycznia 1948 w Łubnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w latach 1966-1972. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1972 r.

W latach 1972-1973 pracował jako wikariusz w parafii w Komborni. Od 1973 do 1978 roku pełnił posługę kapłańską w parafii Golcowa. W latach 1978-1988 sprawował tam funkcję proboszcza. Od 1988 roku był proboszczem w Bielinach i po 30 latach pracy, w 2018 roku przeszedł na emeryturę. Liczne dzieła, które pozostawił w bielińskiej parafii będą świadectwem Jego obecności i pracowitości. W 1998 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Sandomierskiej Kapituły Katedralnej.

Msza pogrzebowa i uroczystości złożenia ciała na cmentarzu parafialnym w Bielinach miały miejsce 24 sierpnia. Mszę pogrzebową koncelebrowali ks. biskup Edward Frankowski i ks. biskup Edward Białogłowski. W nabożeństwie uczestniczyli licznie zgromadzeni księża, władze gminy, parafianie i przyjaciele zmarłego.

STANISŁAW KUSZTYB

Wieloletni organista i organizator życia chóralno-muzycznego w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Zmarł 22 sierpnia.

Stanisław Kusztyb urodził się w 1947 r., pochodził z Nowej Wsi Czudeckiej k. Strzyżowa. Jego stryj, ksiądz, od dzieciństwa widział w nim przyszłego księdza lub organistę. Pierwsze muzyczne szlify zdobywał w Salezjańskiej Średniej Szkole Organistowskiej w Przemyślu. Ukończył ją w 1967 r. (w 1963 r. szkołę, mimo protestu mieszkańców Przemyśla, przejęło państwo). Następnie ukończył muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, prowadząc w czasie studiów kilka akademickich chórów.

Organistą w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli został w 1974 r. Z miastem i parafią związał się na 46 lat. Prowadził tu m.in. chór chłopięco-męski, potem mieszany, udzielał się w orkiestrze parafialnej, współorganizował festiwale oazowe, działał w Towarzystwie Muzycznym Caecillianum. Dwóch jego synów, Mateusz i Krystian, zostało księżmi.

Stanisław Kusztyb został pochowany 29 sierpnia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

WIESŁAW POTASZ

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Huty Stalowa Wola, a potem pierwszy szef Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych. Oddał wielkie zasługi przy unowocześnianiu HSW i produkcji maszyn budowlanych. Zmarł 6 września.

Wiesław Potasz urodził się 1 stycznia 1931 r. w Kańczudze. Po ukończeniu w 1954 r. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przybył z nakazem Pracy do Stalowej Woli. Pracę zaczynał jako technolog przy uruchamianiu produkcji… elektrycznej furgonetki S-A1.

W 1961 r. został w HSW kierownikiem Prototypowni, w 1968 r. uzyskał pierwszy patent, nauczał też przedmioty zawodowe w Technikum Mechanicznym. W 1973 r. został dyrektorem Zakładu

Doświadczalnego Huty, a w 1975 r. – powstałego na jego bazie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych.

Za jego rządów Ośrodek stał się prężną placówką z naukowo-badawczymi ambicjami. Opracował wiele nowatorskich konstrukcji, przygotowywał i wdrażał do produkcji liczne typy maszyn budowlanych i sprzęt wojskowy.

Odszedł na emeryturę we wrześniu 1991 r., zaraz po odwołaniu go z funkcji dyrektora OBRMZiT. Potem pracował m.in. w spółce „Dressta”, sprzedającej maszyny z HSW na rynkach zagranicznych.

Był bardzo aktywnym działaczem społecznym: przysłużył się budowie ośrodka Ligi Obrony Kraju, był prezesem miejscowego Automobilklubu, działał w Stowarzyszeniu Inżynierów Techników

Mechaników Polskich, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Wiesława Potasza pożegnaliśmy 9 września na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ANDRZEJ PITYŃSKI

Znany artysta rzeźbiarz, od lat mieszkający w USA, autor monumentalnych dzieł, z których jedno, rzeźba Patriota, od 2011 r. stoi w Stalowej Woli. Zmarł 18 września.

Andrzej Pityński urodził się 15 marca 1947 r. w Ulanowie. Jego rodzice byli żołnierzami antykomunistycznego podziemia. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni rzeźby Mariana Koniecznego, a później Jerzego Bandury. Jako student wykonał popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, które ustawiono przed Collegium Paderevianum w Krakowie. W 1974 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam pracował jako robotnik budowlany, wkrótce też podjął studia artystyczne na wydziale rzeźby w Arts Students League w Nowym Jorku. Wyspecjalizował się w rzeźbie monumentalnej. Został członkiem National Sculpture Society, profesorem rzeźby w Johnson Atelier Technical Institute of Sculpture w Mercerville. W 1987 r. otrzymał amerykańskie obywatelstwo.

Do najbardziej znanych dzieł Andrzeja Pityńskiego należy odsłonięty w 1991 r. Pomnik Katyński w Jersey City. To 12-metrowej wysokości monument stojący nad rzeką Hudson, naprzeciw Manhattanu. Na potężnym cokole artysta umieścił rzeźbę przedstawiającą polskiego żołnierza ze skrępowanymi z tyłu rękami i zakneblowanymi ustami, przebitego na wylot bagnetem karabinu. W 2018 r. władze Jersey City postanowiły przenieść monument w inne, mniej eksponowane miejsce nabrzeża, ale po protestach Polaków mieszkających w USA, odstąpiły od tej decyzji.

Pityński był również autorem wielu innych dzieł: m.in. pomnika Partyzantów w Bostonie, pomnika Mściciela w Doylestown, popiersia gen. Władysława Andersa w Cassino we Włoszech, pomników Ignacego Jana Paderewskiego, księdza Jerzego Popiełuszki, Marii Curie-Skłodowskiej i Tadeusza Kościuszki, pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie. Ostatnim dziełem Andrzeja Pityńskiego był pomnik Żołnierzy Wyklętych w Jaśle, odsłonięty we wrześniu 2019 r. Na lokalizację ciągle natomiast czeka kontrowersyjny monument „Rzeź Wołyńska”. – Tematyka patriotyczna, portrety wielkich Polaków, pamięć o ojczystej historii stanowią charakterystyczne walory prac artysty – napisali z uznaniem Irena Grzesiuk-Olszewska i Andrzej Olszewski, autorzy albumu „Andrzej Pityński. Rzeźba”.

11 listopada 2017 r. prezydent Andrzej Duda wręczył artyście najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Rzeźbiarz zmarł 18 września w Virtua Hospital w Mount Holly w stanie New Jersey.

ANDRZEJ SMOTRYŚ

Przez dwie pełne kadencje radny Rady Miejskiej Stalowej Woli. Zmarł 11 października w Górnie.

Andrzej Smotryś urodził się 30 października 1945 r. W latach 1994-2002 był radnym Stalowej Woli (należał wtedy do SdRP, a potem SLD), zasiadał m.in. w komisji zdrowia i opieki społecznej. Został też wybrany na trzecią kadencję (2002-2006), ale w czerwcu 2003 r. zrzekł się mandatu. W HSW pracował na wydziale Z-3, w pionie handlowym, a potem zatrudnił się w Miejskim Zakładzie Budynków. Był charakterystyczną postacią, o wielkich, sumiastych wąsach i niskim „telewizyjnym” głosie.

Pogrzeb Andrzeja Smotrysia odbył się 17 października na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

WINCENTY PITYŃSKI

Był ostatnim ulanowskim retmanem, który zawodowo spławiał drewno. Zmarł 20 października. Spoczął na ulanowskim cmentarzu parafialnym.

Wincenty Pityński urodził się w Ulanowie 22 stycznia 1927 roku. Pochodził z rodziny o tradycjach flisackich. Zarówno jego dziadek, jak i ojciec Stefan byli retmanami. W latach 1950-1963 zawodowo spławiał drewno z górnego Sanu do tartaków w Nisku i Rozwadowie. Następnie aż do emerytury pracował jako budowniczy mostów.

W 1993 r. Wincenty Pityński, po latach przerwy, poprowadził jako retman spław „Szlakiem Praojców Ulanów – Gdańsk”. Był jedynym retmanem, który mógł przekazać wiedzę o flisackim rzemiośle młodszemu pokoleniu. Poprzez swoje doświadczenie zawodowe i biegłość w zakresie tradycyjnej sztuki flisackiej, przyczynił się do odnowienia Bractwa Flisackiego.

Potrafił przekazać kunszt retmański swoim następcom, uaktywniając grupę entuzjastów starożytnego fachu flisackiego, co zaowocowało uruchomieniem spławów w formie kulturalno-turystyczno-rekreacyjnej. Otrzymał zaszczyty tytuł Opatrznościowego Protoplasty Współczesnego Flisactwa Ulanowskiego.

ALFRED RZEGOCKI

29 października zmarł Alfred Rzegocki, prezydent Stalowej Woli w latach 1997-2002.

Alfred Rzegocki, urodził się 14 maja 1947 roku w Stalowej Woli. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Technikum Elektrycznym w Nisku, gdzie uzyskał maturę. Następnie podjął pracę w Hucie Stalowa Wola – najpierw był robotnikiem a potem konstruktorem.

Uprawiał koszykówkę w ZKS Stal Stalowa Wola, potem był trenerem stalowowolskich koszykarzy. Działał w „Solidarności” Huty Stalowa Wola, był członkiem pierwszej komisji zakładowej w tej firmie. W 1990 roku został dyrektorem Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu.

Następnie w 1994 roku Alfred Rzegocki został zastępcą prezydenta Stalowej Woli a po śmierci prezydenta A. Gajca przejął jego obowiązki. Za jego kadencji utworzono Muzeum Regionalne w Rozwadowie, postawiono pomniki Chrystusa Króla, papieża Jana Pawła II i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Rzegocki ustanowił też nagrodę dla twórców ze Stalowej Woli w zakresie literatury i kultury „Gałązka Sosny”.

Po przegranych wyborach prezydenckich w 2002 roku objął stanowisko prezesa spółki HSW Technocentrum. W 2008 roku przeszedł na emeryturę. W latach 2010 – 2014 był Radnym Rady Miejskiej Stalowej Woli a od 2014 Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Pogrzeb Alfreda Rzegockiego odbył się 31 października na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

ksiądz biskup JAN NIEMIEC

27 października, w wieku 62 lat, zmarł Ksiądz Biskup Jan Niemiec, w latach 80. duszpasterz „Solidarności” w Stalowej Woli i w naszym Regionie, wspierający strajkujących pracowników Huty Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku.

Za działalność na rzecz niepodległości Polski ksiądz biskup Jan Niemiec został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności. Uhonorowany został także tytułami Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” i Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

Przez wiele lat ksiądz biskup Jan Niemiec pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko–podolskiej na Ukrainie.

Ksiądz biskup Jan Niemiec w latach 1977–1982 był uczestnikiem Duszpasterstwa Akademickiego Wieczernik przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. W październiku 1980 roku współorganizował Niezależne Zrzeszenie Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, był między innymi organizatorem rzeszowskiego Białego Marszu Przeciwko Przemocy po zamachu na papieża Jana Pawła II w maju 1981 roku.

W latach 1981–1982 pracował jako nauczyciel w SP w rodzinnym Kozłówku koło Strzyżowa, gdzie był założycielem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Po 13 grudnia 1981 roku napisał dwa indywidualne listy protestacyjne. Dwukrotnie przeprowadzono w jego mieszkaniu przeszukanie, celem znalezienia egzemplarzy tych listów, w 1982 roku został zatrzymany na 48 godzin w związku z rozwieszeniem w okolicy zamieszkania plakatów solidarnościowych, których był współwykonawcą.

W latach 1987–1989 był wikariuszem u kapelana „Solidarności” księdza Edwarda Frankowskiego w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Szczególną rolę odegrał podczas strajku w Hucie Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku, odprawiając Msze święte i wygłaszając homilie dla strajkujących pracowników.