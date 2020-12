Poznaj naturalne sposoby na stres i zadbaj o równowagę psychiczną

Wszyscy szukamy skutecznych metod, które pozwalają zapomnieć o stresie i chociaż na chwilę się zrelaksować. Najlepiej, gdy są to sposoby naturalne, bezpieczne dla naszego organizmu. Rozważając na ten temat nie można pominąć tematu ziół. Rumianek, melisa, lawenda – oto przykłady dóbr natury, pozwalających złagodzić niepokój i opanować nerwy. Co jeszcze warto mieć pod ręką? Jak wspomagać codzienną walkę ze stresem?

Wyśpij się, a potem wyjdź na dwór i oddychaj głęboko!

W redukowaniu stresu i rozładowywaniu napięcia, ogromną rolę odgrywa kontakt z naturą. Przebywanie na świeżym powietrzu przynosi korzyści całemu ciału, z naciskiem na układ odpornościowy. Każda aktywność fizyczna, łącznie ze spacerem, pozwala odciążyć mózg, a także wzmocnić układ mięśniowo-szkieletowy. Żeby pobyt na dworze zapewnił jak najwięcej dobrodziejstw, warto jest się dobrze wyspać. Już dawno udowodniono, że sen to znakomita metoda, obniżająca poziom stresu. Dobrze więc zadbać o jego długość i jakość. Przed położeniem się do łóżka zalecane jest wyłączenie urządzeń elektronicznych i wyzbycie się myśli, zaburzających relaks.

Obok ćwiczeń oddechowych, korzystne działanie antystresowe wykazuje aromaterapia. Gorąca kąpiel z dodatkiem naturalnych ziół czy soli sprzyja rozluźnieniu i zebraniu myśli. Gdy tylko mamy możliwość skorzystania z naturalnych metod na stres, róbmy to! W przeciwieństwie do leków z apteki, dobra natury nie szkodzą naszemu organizmowi. Oczywiście istotna okazuje się również diagnoza – co jest powodem stresu, z którym się zmagamy? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla unikania nadmiaru czynników stresujących.

Pomoc z zewnątrz, prosto z natury. Odkryj tajemnicze CBD

W walce ze stresem często sięgamy po zioła, które daje nam natura. Jedną z roślin zasługujących na szczególną uwagę są konopie siewne, bogate w substancję CBD, czyli kannabidiol. Jest ona w pełni legalna, a przy tym kompleksowo przebadana. Wykazuje właściwości przeciwdepresyjne i minimalizujące napięcie nerwowe. Należy zaznaczyć, że susz CBD, jak również oleje czy herbatki konopne to wyroby, które nie powodują odurzenia ani uzależnienia. Ich rozluźniające działanie pozwala uwolnić się od stresu, zachowując trzeźwość umysłu. CBD wykorzystuje się między innymi w łagodzeniu stanów lękowych, leczeniu bezsenności i zaburzeń związanych z zespołem stresu pourazowego.