Poznaj Healthy Plan by Ann – produkty motywujące do zmiany trybu życia!

Chcesz schudnąć lub poprawić swoją kondycję, ale nie masz do tego motywacji? Healthy Plan by Ann to coś dla Ciebie! HPBA – zadbaj o siebie w obliczu codziennych wyzwań.

Życie cały czas idzie do przodu, nieustannie wprowadzając nowe obowiązki i pozbawiając nas wolnego czasu. Ludzie pracują coraz ciężej – obecnie spędzamy coraz więcej godzin w pracy. Może to doprowadzić do złego samopoczucia, nieodpowiednich nawyków żywieniowych oraz braku wysiłku fizycznego. Połączenie tych problemów to prosta droga do wystąpienia różnych chorób i dolegliwości.

Kiedy zorientujemy się, że coś jest nie tak, że gorzej się czujemy i wyglądamy, możemy pomyśleć, że jest już za późno. To nieprawda! Wprowadzenie do codzienności pewnej dawki zdrowych nawyków nie jest tak wielkim wyzwaniem, jak można by się było spodziewać. Pomoże w tym opracowany przez Annę Lewandowską program żywienia i ruchu – HPBA, czyli Healthy Plan By Ann.

Jakie produkty mogą poprawić samopoczucie?

Pierwszym krokiem w kierunku zmiany stylu życia powinny być przede wszystkim nowe nawyki żywieniowe. Fast foody, tłuste potrawy, słodkie napoje – wszystko to kusi smakiem i szansą na szybkie dostarczenie sobie dawki dopaminy, jednak jest przy tym bardzo niezdrowe. Nie ma nic złego w zjedzeniu raz na jakiś czas czegoś bardziej kalorycznego, ale jeśli na co dzień żywimy się tak zwanym śmieciowym jedzeniem, to droga do schudnięcia będzie znacznie utrudniona.

Anna Lewandowska przygotowała szereg produktów, które łączą poprawne wartości odżywcze z wyjątkowym smakiem. Wśród nich znajduje się między innymi pełnoziarnisty chleb pozbawiony glutenu – to znakomita alternatywa dla zwykłego, pszennego chleba z supermarketu, który zwykle zawiera w składzie szkodliwe polepszacze smaku i konserwanty. Mamy do wyboru naprawdę wiele wariantów zdrowego pieczywa: znajdziemy tutaj opcje z ziarnami konopi, nasionami chia czy oliwkami.

Jeśli chodzi o sposób na zastąpienie słodyczy, to Healthy Plan By Ann zaleca jedzenie naturalnych, stosunkowo mało kalorycznych przekąsek. Może to być na przykład pomarańcza w czekoladzie czy stuprocentowy dżem z dodatkiem siemienia lnianego.

Możliwości jest wiele i tylko od nas zależy, jakie produkty wybierzemy, by zmienić swoje życie. Ważny jest również regularny wysiłek fizyczny. Nie trzeba spędzać jednak całych dni na siłowni – wystarczy poświęcić kilkadziesiąt minut dziennie na spacer, jazdę rowerem czy ćwiczenia z Anną Lewandowską.

Akcesoria kuchenne, które mogą zmienić życie

Zdrowe jedzenie oraz sport to nie wszystko. Zmiana trybu życia wymaga także pewnego uporządkowania kuchni. Istnieje wiele przydatnych produktów, które znacznie umilą, a przede wszystkim przyspieszą przygotowywanie zdrowych przekąsek. Spędzanie większej ilości czasu w kuchni to nieodłączna część poprawy swojej diety – warto zatem zadbać o jak największy komfort.

Warto zwrócić uwagę na produkty marki Brabantia – minimalizm w Twojej kuchni wprost z Holandii może zagościć przy pomocy kilku kliknięć. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że znacznie przyspieszają proces przyrządzania posiłków oraz prezentują się dobrze w każdej kuchni – niezależnie od tego, w jakim stylu została urządzona i wyposażona. Gotowanie jest ciche i przyjemne, a poszczególne produkty cieszą oko swoją stylistyką. Charakteryzują się minimalistycznym designem oraz niewielką wagą, a ponadto zajmują niewiele miejsca.