Pożegnanie z gazowymi termami coraz bliżej

Po siedmiu latach przymiarek i starań, z początkiem października br. rozpoczną się wreszcie pierwsze prace przy doprowadzeniu instalacji centralnej ciepłej wody (c.c.w.) i likwidacji gazowych term w wieżowcach nr 4 i 6 przy ul. Okulickiego. W 2020 r. roboty ruszą także w czterech niskich blokach nr 1, 3, 7 i 9 w Alejach Jana Pawła II. – To co sobie zaplanowaliśmy w związku z programem likwidacji term na ten rok, zostanie zrealizowane. Jeśli nawet nie każdy blok ukończymy w całości, to prace przy nich będą już poważnie zaawansowane. Wiele zależeć jednak będzie także od ich mieszkańców – mówi „Sztafecie” Bogdan Wojtala, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Przypomnijmy: projekt „Ekomiasto Stalowa Wola” przewiduje likwidację term gazowych w 45 blokach i zastąpienie ich instalacją centralnej ciepłej wody oraz zamontowanie kotłów opalanych gazem i biomasą w 73 domkach jednorodzinnych.

Unia daję kasę

Realizację tego projektu wspiera finansowo Unia Europejska. Koszt całego przedsięwzięcia to 7,5 mln zł, a miasto uzyskało na ten cel 85-procentowe dofinansowanie ze środków unijnych (5,9 mln zł).

Projekt obejmuje 20 bloków (16 na osiedlu Centralnym, w sumie 8 wieżowców) w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (SM), 5 (w tym jeden wieżowiec) w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (SBM), 13 bloków w zasobach Miejskiego Zakład Budynków (MZB) i 7 bloków we wspólnotach mieszkaniowych. W sumie są w nich 2364 mieszkania. Najwięcej, bo blisko 1500, w zasobach SM. Szczególnie pilna jest likwidacja term w wieżowcach, gdyż ze względu na słabą wentylację, występuje tutaj największe zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla z nieszczelnych i wysłużonych piecyków gazowych…

