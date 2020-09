Porażki Sanów

W meczu Wisanu Skopanie z Sanem Wrzawy, wygranym przez gospodarzy 7:2, aż pięć bramek zdobył Krzysztof Kubiak. Także innym Sanom, występującym w stalowowolskiej klasie A nie najlepiej wiodło się w ostatniej kolejce.

W Serbinowie Wspólnota podejmowała San Stalowa Wola. W 24. minucie goście objęli prowadzenie (Kułacz), ale dwie minuty później stracili pierwszą, a za moment drugą bramkę i wśród miejscowych kibiców zapanowała wielka radość. Na krótko, bowiem w 30. minucie wyrównał Drzewi, a trzy minuty później, prowadzenie Sanowi dał Banaczyk i przyjezdni wygrywali do przerwy 3:2.

W 63. minucie, po trafieniu Fariana mecz zaczynał się, jakby od nowa. Remis utrzymał się do 85. minuty. Wtedy to bramkarza z Rozwadowa pokonał Banik i z Sanu uszło… powietrze. Końcówka spotkania należała do Mateusza Fariana. W 87. minucie trafił do bramki Sanu, a tuż przed końcem pokonał swojego bramkarza.

Bez punktów wracał także w ostatniej kolejce lider grupy II, San Kłyżów. Podobnie, jak imiennik ze Stalowej Woli, zaczął od prowadzenia (Siek), ale później do bramki trafiał już tylko Maciej Baj ze Staromieszczanki.

Nie zmarnował szansy na zwycięstwo Retman. Drużyna trenera Artura Chyły, pokonała u siebie Azalię Brzóza Królewska, ale w końcówce spotkania wystawiła swoich kibiców na ciężką próbę.

– Pozwoliliśmy strzelić rywalowi kontaktową bramkę i zrobiło się nerwowo – mówi opiekun Retmana. – Nie doszłoby do takiej sytuacji, gdybyśmy wykorzystali chociaż połowę wypracowanych wcześniej podbramkowych. Dwie bramki zdobył dla nas Łukasz Kobylarz, ale zmarnował też nie tylko jedenastkę, ale także kilka innych okazji.

Wyniki: Grupa I: Harasiuki – Jarocin 0:2 (0:0), Łukowa – Wierzawice 1:2 (0:1), Staromieszczanka – Kłyżów 2:1 (1:1), Stany – Jeżowe 2:0 (2:0), Retman – Brzóza Królewska 2:1 (2:0), Wólka Tanewska – Przędzel 3:3 (2:2), Sójkowa – Hucisko 1:1 (0:1). Grupa II: Serbinów – San Stalowa Wola 5:4 (2:3), Wola Rzeczycka – Mokrzyszów 7:2 (5:1), Zakrzów – Wielowieś 1:1 (1:1), Skopanie – Wrzawy 7:0 (3:0), Sanna – Krzątka 1:2 (0:1), Dąbrowica – Rzeczyca Długa 1:2 (1:1), Żupawa – Żabno 3:2 (2:2), Ocice – Skowierzyn 0:0.