Porażka mistrza. ATS Team nowym liderem

Gonił Met-Bud, gonił Zajezdników, ale zabrakło mu czasu i wielokrotny mistrz koszykarskiej ligi SWBA, musiał pogodzić się z porażką. Zajezdnicy świetnie weszli w to spotkanie. Trafiali do kosza z niemalże każdej pozycji, co tego akurat dnia nie było domeną doświadczonej ekipy Met-Budu, posiadającej w swoim składzie zawodników, którzy potrafią przymierzyć z dystansu. Po przerwie Zajezdnicy wygrywali ponad dwudziesto punktową różnicą i dopiero w czwartej kwarcie dali się zdominować rywalom. Przegrali wyraźnie ostatnie dziesięć minut (8:28), jednak przewagą, którą posiadali po trzydziestu minutach grym, wystarczyła im do tego, żeby po syrenie kończącej mecz, fetować zwycięstwo.

W zwycięskiej drużynie pierwsze skrzypce grał Dominik Wyka, ale na wyróżnienie zasłużyli także: Paweł Serwoński, Jacek Buczek, Tomasz Dziechciarz, Sebastian Pac. A trzeba wiedzieć, że jak tylko wyleczą się to dołączy do drużyny dwójka innych wychowanków Stali: Mateusz Żurawicz i Tomasz Pawlus.

Na prowadzeniu w koszykarskiej lidze ATS Team, który ma na swoim koncie komplet zwycięstw. W najbliższą sobotę wartość lider sprawdzi podenerwowany ostatnią porażką Met-Bud. Będzie się działo w tym meczu, będzie…

Bez niespodzianek było natomiast w dwóch ostatnich kolejkach u siatkarzy. Faworyci na razie nie zawodzą.

SWBA. Wyniki 3. i 4. kolejki: Met–Bud – HSW Narzędziownia 94:68, Zajezdnicy – ATS Team 75:79, Zajezdnicy – Met–Bud 74:70, HSW Narzędziownia – ATS Team 55:82.

21 listopada (zaległa kolejka z 24 października): HSW Narzędziownia – Zajezdnicy (16), Met–Bud – ATS Team (17.15).

SWVA. Wyniki 3. i 4. kolejki: Eco Sol – BHP M.Stella 1:3 (27:25, 19:25, 22:25, 8:25), Dwójka – WP-Transfer 0:3 (20:25, 19:25, 18:25), Eco Sol – Samax 0:3 (21:25, 20:25, 21:25), Konzbud – Leśnik 3:0 (25:13, 25:14, 25:21), Samax – Konzbud i Dwójka – Leśnik – mecze odwołane.

21 listopada (zaległa kolejka z 24 października): Dwójka – Leśnik (10), BHP T.Mazur/Stella – WP-Transfer (11.40), Konzbud – Samax (13.20), pauzuje Eco Sol.