Porażka koszykarzy Stali z Unią Tarnów

Ligowe rozgrywki rozpoczęli koszykarze Stali. Pierwszym rywalem naszej drużyny w III lidze małopolskiej była Unia Tarnów. Panowie z brzuszkiem, bo kilku koszykarzy „jaskółek” mogło się nim pochwalić, pokazali, że nie nadmiar tkanki tłuszczowej oraz wiek, lecz chęci i umiejętności odgrywają znaczącą rolę w walce o ligowe punkty.

– Zagraliśmy słabo – nie owija w bawełnę trener Stali, Bogdan Pamuła. – Rywale od początku grali twardo. Rozpychali się, pracowali szeroko na łokciach, pokazując, że im się chce. Że to co robią, sprawia im frajdę. Do tego byli bardzo skuteczni, szczególnie w pierwszej kwarcie. Taką postawą zaskoczyli nasz młody zespół, który mentalnie nie był odpowiednio nastawiony do tego spotkania. Po przerwie zaczęliśmy szarpać, udało nam się zejść do ośmiu punktów, ale na więcej doświadczeni zawodnicy z Tarnowa – wśród których pierwszoplanową postacią był nasz wychowanek, Dawid Szewczyk – nie pozwolili. Mecz ten pokazał mojej drużynie, że w tej lidze trzeba walczyć, że sędziowanie jest inne niż w drugiej lidze i mam nadzieję, że chłopcy wyciągną odpowiednie wnioski.

Stal, do której doszło przed sezon kilku zawodników z Kuźni Stalowa Wola oraz zespół Politechniki Rzeszowskiej występują w małopolskiej lidze poza konkurencją. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu rozgrywek obydwie te drużyny oraz trzeci garnitur lubelskiego Startu zmierzą się o prawo gry w II lidze.

Kolejnym rywalem naszej Stali będzie na wyjeździe MKS Gorlice.

STAL – UNIA TARNÓW 61:74 (17:31, 9:12, 14:15, 21:16)

STAL: Buczek 9, Pietras 7 (1×3), Wyka 7 (1×3), Bednarz 6, Barnuś 6, Ziółkowski 5, Tabor 5, Beck 5 (1×3), Jadaś 4, Łabuda 4, Wojtanowicz 2, Chamera 1.

UNIA: Szewczyk 19 (2×3), Niemczura 15 (2×3), Schabowski 11, Stawarski 10 (1×3), Zaczkiewicz 9, Stec 5 (1×3), Badełek 3 (1×3), Łazarz 2, Boduch, Niskowski, Moskal.

W innych meczach 1. kolejki: Cracovia 1906 Szkoła Gortata – MKS Gorlice 70:40, Skawa Wadowice – Elektret Limanowa 78:84, AZS POlitechnika Rzeszowska – Wikar Nowy Sącz 75:78, Regis Wieliczka – Jura Basket Zabierzów 73:64.