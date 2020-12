Pomagaj kupując w lokalnych sklepach

Prezydenci polskich miast, w tym również Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli, włączyli się do akcji pomagania oddziałom noworodka w szpitalach ze swojego regionu. Celem projektu Fundacji Pomaganie jest trendy w tym roku jest wsparcie oddziałów patologii noworodka w polskich szpitalach, a przede wszystkim zabezpieczenie noworodków oraz ich Mam przed Covid-19 i innymi infekcjami. Jak wielką pomoc uzyskają szpitale zależy od mieszkańców miast.

W akcji biorą udział włodarze rywalizujących ze sobą o skalę pomocy polskich miast oraz gwiazdy sportu i filmu.

JAK POMAGAĆ ?

1. Kupując produkty z Duszkiem Babu w swoim lokalnym sklepie, sieci, czy hurtowni. Wśród produktów znajdziecie naturalne przyprawy, herbaty czy jedyne takie żele do dezynfekcji, które nie tylko nie wysuszają i nie niszczą skóry, ale również ją pielęgnują (kliknij i zobacz prezentację produktów)

2. Kupując pozłacaną monetę o nominale „40 milionów serc„, którą wybiła Mennica Sudecka, a którą kupować można elektronicznie w cenie 10 zł. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki (6 zł). Łączną kwotę 16 zł należy wpłacić na konto Fundacji Pomaganie Jest Trendy: 12109011600000000135814430 oraz przesłać potwierdzenie wpłaty wraz z adresem do wysyłki na adres: pomagam@40milionowserc.pl

Możesz też kupować w sieci :

– To w ostatnim czasie szczególnie ważna akcja. Bez względu na to, jakie mamy zdanie na temat pandemii, warto pamiętać, że na oddziałach noworodka nasza akcja jest potrzeba ponad wszelką wątpliwość. Zarówno nowonarodzone dzieci jak i wykończone porodem matki są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju infekcje, warto zwrócić uwagę, iż działania naszej fundacji szczególnie skupiają się na wcześniakach, a takie dzieci potrafią rodzić się z wagą nawet poniżej 600 gram i znikomej odporności. To wszystko powoduje, że nasza akcja niesie pomoc, która potrzebna jest w okresie pandemii i pozostanie potrzebna po jej ustaniu, dlatego liczymy na wielką mobilizację lokalnej społeczności – wyjaśnia Krzysztof Gorzkiewicz, prezes fundacji.

Miasto, którego mieszkańcy najbardziej włączą się w akcję otrzyma nadto monetę o nominale odpowiadającym ilości mieszkańców, która zostanie wystawiona na licytację, a zyski z niej wspierać będą lokalny szpital. W ramach wdzięczności dla mieszkańców, w przyszłym roku w najbardziej zaangażowanej miejscowości zorganizowane będą flagowe imprezy Fundacji „Charity Ride With The Stars” oraz „Wielka Bitwa Miejska”.