Połowę punktów zgarnęli inni

10 klubów ze Stalowej Woli zdobywało punkty dla miasta i powiatu we współzawodnictwie młodzieżowym w 2020 roku prowadzonym przez Ministerstwo Sportu. Łącznie ta „dziesiątka” zgromadziła 334,18 pkt, z czego blisko połowa z tego (164,5) była dziełem lekkoatletów Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola.

Punkty naliczane są na podstawie rezultatów, jakie osiąga się w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23, mistrzostwach Polski juniorów do lat 20 i do lat 18 oraz w mistrzostwach Polski młodzików do lat 16.

Ciekawostkę może stanowić fakt, że największy udział w zdobyczy punktowej dla Victoriii mieli zawodnicy, którzy reprezentują… inne kluby lub którzy trenują poza Stalową Wolą.

Młodzieżowa mistrzyni Polski w chodzie, Małgorzata Cetnarska studiuje w Warszawie, natomiast cały cykl treningowy układa jej trener Victorii, Mirosław Barszcz. Zawodnikiem Barszcza jest także Szymon Żywko – student i zawodnik AZS UMCS Lublin, młodzieżowy mistrz Polski na 800 i 1500 m. W Radomiu studiuje i z sukcesami biega w tamtejszym RTLT Optimie i trenuje pod okiem Leszka Trzosa, Stanisław Lebioda, brązowy medalista mistrzostw Polski U-23 w sztafecie 4×400 i czwarty zawodnik w biegu na 1500 m. Agnieszka Dybka zdobyła czwarte miejsce w biegu na 800 m podczas mistrzostw Polski juniorek do lat 20 w Radomiu

Wyżej wymieniona czwórka zdobyła do współzawodnictwa 77,5 pkt, a więc ponad połowę tego, co uzbierała cała Victoria. Ba, gdyby Żywko, Lebioda i Dybka nie musieli się dzielić zyskiem po połowie ze swoimi uczelnianymi klubami (wymogi regulaminowe), to dorobek Victorii byłby jeszcze bardziej okazały.

164,5 zdobytych punktów pozwoliło Victorii zająć drugie miejsce w rankingu klubów lekkoatletycznych województwa podkarpackiego. Pierwsze miejsce zajęła Stal Mielec, która zgromadziła niecałe 3 punkty więcej (167,25). Miejsce trzecie przypadło Resovii (141,5), a na szóstej pozycji sklasyfikowano Spartę Stalowa Wola (35). W zestawieniu znalazło się 14 klubów.