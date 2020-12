Pół Polski chce grać w… Stali Stalowa Wola

Blisko 150 piłkarzy zgłosiło chęć reprezentowania Stali Stalowa Wola. Przed ostatnim meczem rundy jesiennej w Łagowie, zarząd Stali PSA zaprosił na testy na swoim klubowym profilu facebookowym wszystkich chętnych do gry w „Stalówce” i odzew był tak duży, że trzeba było utworzyć ze zgłaszających kilka grup. W ubiegłym tygodniu starało się przekonać do swoich umiejętności około… 80 zawodników. Większość stanowili piłkarze z okolicznych klubów, z regionu, ale wśród chętnych do gry w naszej drużynie są także tacy, którzy pół Polski przejechać musieli, żeby dotrzeć do Stalowej Woli…

– Sami jesteśmy zaskoczeni reakcją zawodników z różnych zakątków Polski, ale to pokazuje, że Stal mimo różnych w ostatnim czasie perturbacji, wciąż ma mocną pozycję na piłkarskim rynku – mówi prezes Stali PSA, Michał Czubat.

– Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest w godzinę, czy dwóch zademonstrować wszystko, co ma się najlepsze, ale na pewno można wyselekcjonować kilku-kilkunastu piłkarzy, którzy będą poddawani sprawdzianom w kolejnych testach – twierdzi dyrektor sportowy Stali, Karol Wołoszyn. – A poza tym, to w tym gronie są tacy piłkarze z regionu, których znamy doskonale i wiemy, na co ich stać.