Podpisali umowę na projekt trzeciego mostu na Sanie

W poniedziałek 12 października odbyło się podpisanie umowy na opracowanie projektu mostu przez rzekę San w Stalowej Woli i Brandwicy wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 855. Na przygotowanie projektu i uzyskanie wymaganych zezwoleń rzeszowska firma, która wygrała przetarg ma czas do końca czerwca 2022 roku. Koszt zadania to blisko 2,9 mln zł.

Prace projektowe mają potrwać dwa lata, kolejnym krokiem będzie przetarg na budowę. W ramach zadania, na które w poniedziałek podpisano umowę przewiduje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (min. projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe) wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień niezbędnych do wykonania robot budowlanych w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zarząd Dróg Wojewódzkich pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Program przewiduje pokrycie 80 proc. kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Pozostałe 20 proc. zostanie sfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Planowana inwestycja polega na budowie mostu przez rzekę San wraz z dojazdami stanowiącymi część nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Zaklików – Stalowa Wola. Początek nowego odcinka umiejscowiono na istniejącym skrzyżowaniu ulicy Chopina z Trasą Podskarpową, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Stalowa Wola. Następnie droga przebiegać będzie aż do obwałowań rzeki San, gdzie zacznie się most. Długość dojazdu do mostu od strony Stalowej Woli wynosić będzie ok 300 m. Most przebiegać będzie nad terenami zalewowymi, rzeką San oraz drogą powiatową nr 2735R i zakończy się za obwałowaniem rzeki San w m. Brandwica.

Dalej droga poprowadzona zostanie w jednym z dwóch wariantów: przez teren miejscowości Brandwica, w nasypie oraz na poziomie istniejącego terenu i zakończy się budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w miejscowości Rzeczyca Długa w gminie Radomyśl nad Sanem. Długość dojazdu do mostu od strony Zaklikowa wynosić będzie ok. 2500 m. Długość obiektu mostowego wynosić będzie ok. 1800 m (w tym ok. 180 m przęsła nurtowego). Całkowita długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z mostem wynosić będzie ok. 4,7 km. lub przez teren miejscowości Brandwica, po trasie istniejącego obwałowania rzeki San i zakończy się skrzyżowaniem z istniejącą drogą wojewódzką nr 855 w miejscowości Brandwica. Długość dojazdu do mostu od strony Zaklikowa wynosić będzie ok. 1500 m. Długość obiektu mostowego ok. 2000 m (w tym ok. 180 m przęsła nurtowego). Całkowita długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z mostem wynosić będzie ok. 3,8 km.

Oprócz prac związanych z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 projektem objęte zostaną także prace polegające na przebudowie/budowie innych dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz sieci uzbrojenia terenów kolidujących z inwestycją.