Podhale mysli już o wiośnie, Stal o… Łagowie

Na konferencji prasowej, po meczu Stali Stalowa Wola z Podhalem, po raz kolejny powody do zadowolenia miał opiekun „zielono-czarnych”, Jaromir Wieprzęć. Jego piłkarze wygrali trzeci mecz z rzędu. Ale i trener Podhala, mimo że jego zespół z niczym wyjeżdżał ze stalowowolskiego stadionu, chwalił swoich piłkarzy za grę.

Marcin Zubek (trener Podhala Nowy Targ)

– Chcieliśmy dobrze zakończyć tę bardzo dla nas trudną rundę, ale nie udało się. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz – generalnie to widowisko było dobre, bo dużo w nim było sytuacji podbramkowych z obydwu stron – a o porażce zadecydował indywidualny błąd. Nie wywozimy ze stadionu w Stalowej Woli choćby jednego punktu i trochę jesteśmy na siebie źli, bo liczyliśmy na więcej. Dzisiaj coś się kończy, ale coś się też zaczyna. Powoli musimy myśleć o przyszłości, planować, co i jak zrobić, żeby runda rewanżowa była w naszym wykonaniu lepsza. Jaki mamy cel? Za wcześnie o tym mówić. Na papierze może byliśmy jednym z faworytów do odgrywania w lidze czołowej roli, ale w okresie startowym zostaliśmy mocno poobijani i miało to wpływ na naszą grę, tym samym miejsce, jakie zajmujemy po jesieni. Sytuacja w lidze na dzisiaj jest taka, że jedna drużyna odskoczyła wyraźnie na ten moment, ale od drugiego miejsca dzieli nas dystans, który można odrobić.

Jaromir Wieprzęć (trener Stali Stalowa Wola)

– Cieszy zwycięstwo nad trudnym przeciwnikiem, w bardzo trudnym meczu. Trzeba pochwalić chłopaków za cierpliwość, szczególnie w drugiej połowie. Podhale, tak jak przypuszczałem, wysoko zawiesiło nam poprzeczkę. Postawiło dużo wyższe wymagania od naszych niedawnych rywali. Graliśmy dzisiaj z zespołem dobrze zorganizowanym, dobrze ustawionym na boisku, potrafiącym przesuwać się, a przede wszystkim takim, który chce grać w piłkę. Byliśmy na to przygotowani. Wiedziałem, że przyjedzie do nas drużyna, który umiejętnie wykorzystuje boczne strefy boiska, że piłkarze zmieniają ustawienie w grze ofensywnej, ale wiedzieć to jedna rzecz, natomiast druga to umieć się temu odpowiednio przeciwstawić i wyeliminować te najmocniejsze strony rywala. Większość chłopaków – tak wynika z rozmów, jakie z nimi przeprowadziłem – miała w tym roku tylko kilka dni wolnego od piłki, więc myślę, że już nie mogą doczekać się ostatniego w tym roku spotkania o ligowe punkty, które zagramy za tydzień w Łagowie.