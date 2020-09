Po czterech minutach wygrywali 3:0!

W meczach grupy I stalowowolskiej klasy A, aż siedem bramek zostało zdobytych w pierwszych pięciu minutach gry! Rzadko spotykany obrazek zafundowali swoim kibicom piłkarze Krzątki w spotkaniu z Wolą Rzeczycką. Gospodarze po 4. minutach wygrywali 3:0. W 1. i 2. minucie gole strzelał Patryk Majewski, a 120 sekund po nim bramkarza gości pokonał Michał Konefał. Czwartą bramkę zdobył w 15. minucie Kamil Kańka, a w 33. minucie, Paweł Pawłowski, i do przerwy było 5:0. Po zmianie stron rozmiary porażki zmniejszyli, Konrad Sioda i Przemysław Stańkowski.

W 1. minucie gry, piłkę ze swojej bramki wyciągał także bramkarz Sanu Wrzawy. Pokonał go Maciej Gajda z Koniczynki Ocice. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Mocnym akcentem rozpoczął także Junior Zakrzów, który gościł w Żabnie. W 2. minucie do siatki gospodarzy trafił Mateusz Szlęzak, a w 6. minucie Konrad Tokarski. Ostatecznie goście wygrali 3:2.

Lider z Wielowsi podejmował Strzelca Dąbrowica i odniósł szóste zwycięstwo (5:3). Hat-tricka zanotował Dariusz Kuciński. Również wicelider z Rozwadowa dopisał trzy „oczka” po spotkaniu na swoim stadionie z Żupawą. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy, pierwszą bramkę dla Sanu zdobył Michał Partyka, a dziesięć minut po przerwie, po raz drugi bramkarza gości pokonał Maksymilian Mastalerczyk. Pod koniec meczu przyjezdni strzelili honorowego gola (Adrian Duma).

Po raz pierwszy w tym sezonie przegrała Rzeczyca Długa. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry, „złotą” bramkę dla Wisanu zdobył Łukasz Uzar. Mecz zakończył się wygraną gości 3:2.

Interesujący przebieg miał mecz Wola Baranowska – Sanna Zaklików. Dziesięć minut przed końcem spotkania, gospodarze prowadzili 3:2 (Lis, Kulczycki, Jarosz – Skoczyński, Kozłowski). Wtedy to do remisu doprowadził Patryk Pawłowski, a w 88. minucie zwycięską bramkę dla zespołu z Zaklikowa, zdobył grający trener Dariusz Bartnik.

W tabeli: 1. OKS Wielowieś – 19 pkt (6-1-0, br. 27:12), 2. San Stalowa Wola – 18 pkt (6-0-1, br. 27:9), 3. Rzeczyca Długa – 18 pkt (6-0-1, br. 23:10).

8. kolejka, 12 września: : Unia – San Wrzawy (11), Zakrzów – San Stalowa Wola, Wisan – OKS Wielowieś, Wola Rzeczycka – Wola Baranowska, Serbinów – Krzątka, 13. września: Żupawa – Mokrzyszów, Strzelec – Żabno, Ocice – Rzeczyca Długa (wszystkie mecze o 16), pauzuje Sanna.

Share 0 Share Share