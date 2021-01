Planują modernizację drogi osiedlowej przy Al. JP II i ul. Wyszyńskiego

W budżecie miasta Stalowej Woli na 2021 rok znalazło się zadanie o nazwie „Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II – droga osiedlowa oraz ul. Wyszyńskiego”. W pierwotnych planach inwestycje te miały być realizowane etapowo jako oddzielne zadania. Decyzja w tym zakresie została zmieniona, powstało jedno zadanie drogowe, na realizację którego miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

– Chcielibyśmy przygotować duży projekt modernizacji tych dróg. Przebudowa zaczynałaby się od wjazdu od ulicy Poniatowskiego i KEN w miejscu gdzie będzie ruszała budowa nowego przedszkola i żłobka. Droga biegłaby przez całe osiedle za stacją benzynową, KFC, przy bazylice gdzie powstałaby dodatkowa zatoka parkingowa i wychodziłaby do wyjazdu do ulicy Poniatowskiego, do Lidla. Ponadto łącznik do ulicy Wyszyńskiego, z ulicą Wyszyńskiego do wysokości ulicy Mickiewicza i również stamtąd przejście do ulicy Partyzantów. Mielibyśmy w tym zadaniu modernizację na trzech osiedlach – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.