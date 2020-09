Pielęgnacyjne maseczki do twarzy. Co powinnaś o nich wiedzieć?

Oczyszczanie, tonizacja i nawilżanie to Twój codzienny rytuał? Wzbogać swoją pielęgnacje o maseczki! Podpowiem Ci jak to zrobić.

Maseczki w płachcie

To absolutny hit na rynku kosmetycznym! Moda na ten produkt przyszła do nas z Azji. Pierwsze maseczki w płachcie stosowały gejesze, które maczały skrawki materiałów w wodzie różanej, a następnie nakładły je na twarz. Na szczęście my nie musimy aż tak się trudzić. Wystarczy, że wyjmiemy maseczkę z opakowania i odczekamy 15 minut, aż substancje odżywcze wniknął w głąb naszej skóry. Którą z nich wybierasz: nawilżająca, łagodzącą, liftingującą, niwelującą przebarwienia…? Maseczki są o wiele bardziej skoncentrowane niż stosowane przez nas kremy, przez co efekty ich działania widać niemal natychmiast po zastosowaniu.

Maseczki w słoiczku

Maseczki w formie kremowej to alternatywa, dla jednorazowych kosmetyków w płachcie. Są na pewno bardziej ekologicznym rozwiązaniem i świetnie sprawdzą się jako element wieczornej pielęgnacji. Wystarczy, że nałożysz ją na twarz i położysz się spać, a rano będziesz podziwiać efekty jej działania! To właśnie w nocy w naszej skórze zachodzą intensywne procesy naprawcze, które można wspomóc od zewnątrz, przez nakładanie dedykowanego do tego celu specyfiku. Wyróżniamy dwa rodzaje maseczek na noc: w formie ciężkiego kremu lub lekkiego chłodzącego żelu. To od Ciebie i Twoich preferencji zależy, którą z nich wybierzesz.

Jak dobrać odpowiednią maseczkę?

Nocne maseczki, inaczej sleeping packi, najlepiej stosować gdy Twoja skóra jest sucha i przemęczona. Już jedna aplikacja wystarczy by cera znowu była promienna i pełna blasku, nawet po zarwanej nocy. Co powinno znaleźć się w składzie takie kosmetyku? Najlepiej jeśli będzie tam łagodząca zaczerwienienia woda różana, kwas hialuronowy, który zatrzymuje wodę w naskórku i antyoksydanty jak np.: oryzanol z otrębów ryżowych.

Maseczka w płachcie świetnie sprawdzi się podczas podróży i wyjazdów. Zajmuje bardzo mało miejsca, a po jej użyciu wystarczy wklepać pozostałości esencji w twarz. Jest to również idealnie rozwiązanie na szybką pielęgnacje przed wyjściem z domu. Makijaż możesz wykonać zaraz po zdjęciu maseczki, nie potrzebujesz przemywać buzi, ani nanosić na nią kremu.

Wszystkie pielęgnujące maseczki znajdziesz na Makeup.pl.