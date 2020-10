By uczcić w tym roku Narodowe Święto Niepodległości, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, razem ze Stalowowolskim Towarzystwem Artystycznym STOWART, zaprasza do akcji muzycznej pod hasłem „Patriotyczne śpiewanie online”.

Projekt zakłada stworzenie teledysku do pieśni patriotycznej „My Pierwsza Brygada” z udziałem mieszkańców Stalowej Woli, którzy nadeślą swoje wykonanie utworu do przygotowanej ścieżki dźwiękowej. Każda chętna osoba, która dołączy do akcji, będzie mogła pobrać instrukcję, podkład muzyczny oraz tekst pieśni. Wystarczą Internet, telefon, słuchawki i przesłanie swojego nagrania na podany email.

Finał zaplanowany jest na 11 listopada 2020 r. Tego dnia na Facebooku Muzeum Regionalnego odbędzie się premiera teledysku „My Pierwsza Brygada” wykonanego przez niezwykły chór – mieszkańców naszego miasta i Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej.

Szczegółowe informacje o tym, jak przygotować nagranie i włączyć się do wspólnego śpiewania można znaleźć na stronie www.muzeum.stalowawola.pl