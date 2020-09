Pamiętamy o twórcach COP – konkurs z nagrodami

„Naród, który wypiera się swojej przeszłości, który systematycznie spotwarza własną pracę i własne osiągnięcia historyczne, idzie ku nieuchronnej zgubie” – tak pisa łEugeniusz Kwiatkowski, minister skarbu i wicepremier w latach 1935–1939,współtwórca koncepcji rozwoju gospodarczego Polski do Marcelego Siedlanowskiego, budowniczego Stalowej Woli.

Centralny Okręg Przemysłowy to największe przedsięwzięcie inwestycyjne II Rzeczypospolitej, o czym świadczą liczby: powstały 52 nowoczesne fabryki na polskich technologiach, zmodernizowano i rozbudowano 58 fabryk, powstało 120 tysięcy miejsc pracy. COP to nie tylko nowe miasta i fabryki, to przede wszystkim ludzie – projektanci, wynalazcy, konstruktorzy, o których należy pamiętać. Polska myśl techniczna była wówczas na tak wysokim poziomie, że w rankingu światowym patentów międzynarodowych, Polska była na 6-8 miejscu.Oryginalność i nowoczesne rozwiązania technologiczne stworzone przez polskich inżynierów,budzą podziw do dzisiaj. Dzięki wynalazkowi polskiego kauczuku syntetycznego powstał nowoczesny przemysł chemiczny. Planowana była produkcja polskich samochodów Galkar i Radwan. Powstały projekty polskich samolotów -bombowiec PZL.37 Łoś, samoloty Lublin, motocykl SHL, nowoczesna broń – pistolet vis, karabin przeciwpancerny Ur, najcięższy karabin maszynowy, rower wojskowy i wiele innych.

Aby przypomnieć konstruktorów tych projektów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Pamiętamy o twórcach COP”. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaprojektuje wizytówki wymienionych osób:Eugeniusz Kwiatkowski,Ignacy Mościcki, Tadeusz Kasprzycki, Rafał Ekielski, Stefan Pragłowski, Jan Prot, Marceli Siedlanowski, Aleksander Sipowicz, Wacław Szukiewicz.

Wizytówki powinny zawierać krótkie, najistotniejsze informacje na temat każdej osoby oraz elementy graficzne zaprojektowane przez autora. Tekst i grafika powinny znajdować się na jednej stronie wizytówki. Wielkość wizytówki 95×60 mm. Wizytówki będą oceniane pod kątem: oryginalności, przejrzystości, związku z tematem. Forma pracy – elektroniczna. Prace powinny być zapisane w formacie jpglub doc.

Autorzy trzech najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową prac otrzymają nagrody pieniężne. Wizytówki zostaną wykorzystane w grze planszowej „Jedziemy do COP”, która zostanie zaprezentowana w październiku 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

Prace należy przysyłać na adres: Anna.Zarow@pbw.org.pl w terminie do 18 września 2020 r.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Libri: libri.5v.pl oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu: tarnobrzeg.pbw.org.pl.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Dzieci Kapitana Nemo” – 2020