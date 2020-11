Paluchowski i Wisła show przy Hutniczej. Lider wskazał Stali jej miejsce w szeregu

Telenowela pod tytułem „Powrót Stali do drugiej ligi” dobiegła końca. W sobotę „zielono-czarni” przegrali z Wisłą Puławy i pogrzebali swoje szanse na włączenie się do walki o awans. Po meczu, do dymisji podał się trener naszej drużyny, Szymon Szydełko.

Rozpoczęcie sobotniego meczu poprzedziła minuta ciszy ku czci śp. Alfreda Rzegockiego. Prezydent Stalowej Woli w latach 1997-2002, a wcześniej koszykarza, trenera i prezesa Stali. Miał 73 lata.

„Duma Powiśla”, bo tak swoją drużynę nazywają kibice Wisły Puławy, wygrała w Stalowej Woli, jak najbardziej zasłużenie. Była lepsza w każdym elemencie gry. Było to czternaste zwycięstwo lidera w tych rozgrywkach.

Pierwszą bramkę w tym meczu zdobył kapitan… Stali, Piotr Witasik. Bartosiak podał na lewo do Drozdowicza, ten wrzucił piłkę głęboko w pole karne, a tam Zmorzyński pozwolił Paluchowskiemu odegrać ją spokojnie na czternasty metr do niepilnowanego Rafała Kiczuka. Pomocnik Wisły huknął w kierunku bramki, a Witasik tak niefortunnie przeciął lot piłki, że wpakował ją do swojej bramki.

Samobójczy gol wyraźnie podciął skrzydła stalowcom, którzy przez kilka następnych minut nie potrafili przeprowadzić ani jednej akcji na połowie gości. W 15. minucie schowani za podwójna gardą wiślacy, zadali kolejny cios, który powalił naszą drużynę na kolana. Lukáš Kubáň zagrał prostopadłą piłką z 18 metrów na środek boiska do Emila Drozdowicza, ten uruchomił pod linią boczną Tomasz Zająca, który przebiegł kilkanaście metrów i dośrodkował przed bramkę. Piotr Witasik zajął się pilnowaniem Drozdowicza, zamiast Paluchowskim i ten doświadczony napastnik Wisły nie zmarnował okazji na podwyższenie wyniku, trafiając do siatki z pięciu metrów.

W 81. minucie Paluchowski po raz drugi wpakował piłkę do naszej bramki. Zanimk to zrobił, wygrał na 40. metrze pojedynek powietrzny z Waszkiewiczem i odegrał piłkę na 25. metr do Łukasza Kacprzyckiego, a ten poradził sobie ze środkowymi obrońcami Stali, wbiegł w „szesnastkę” i uderzył z 12 metrów. Piłka odbiła się od prawego słupka stalowowolskiej bramki, przeturlała się wzdłuż linii bramkowej i trafiła w drugi słupek, doskoczył do niej Paluchowski i zdobył swoją siedemnastą bramkę w sezonie.

STAL – WISŁA PUŁAWY 0:3 (0:2)

0-1 Witasik (8 – samobójcza), 0-2 Paluchowski (15), 0-3 Paluchowski (81).

STAL: Korziewicz – Waszkiewicz, Witasik, Khorolskyi – Szifer (46 Zięba), Stępniowski (60 Grabarz), Surmiak, Wiktoruk (46 Jopek), Zmorzyński (68 Sobotka) – Mroziński, Fidziukiewicz.

WISŁA: Owczarzak – Kuban, Pielach, Cyfert, Cheba – Bartosiak (70 Kacprzycki), Kiczuk, Piotrowski, Zając (85 Brągiel) – Drozdowicz, Paluchowski.

Sędziował Krzysztof Pachołek (Lubaczów). Żółte kartki: Witasik, Zmorzyński, Korolski. Mecz bez udziału publiczności.