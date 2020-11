Oszukują na BLIKA

Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy metodą “na BLIKA” próbują wyłudzić pieniądze od mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Oszuści za pomocą przejętych kont na portalach społecznościowych podszywają się pod znajomych lub członków rodziny i proszą o przekazanie kodu BLIK. Należy być ostrożnym i dobrze się zastanowić zanim przekażemy komukolwiek kod z dostępem do naszych pieniędzy.

W ostatnich dniach do stalowowolskiej policji wpłynęło 5 zawiadomień od pokrzywdzonych, którzy zostali oszukani przez osoby podszywające się pod ich znajomego z portalu społecznościowego. Oszuści, korzystając z komunikatora internetowego, wysyłali pokrzywdzonym wiadomość z prośbą o pomoc w opłaceniu transakcji zakupu i podanie im kodu do płatności telefonem. Pokrzywdzeni, myśląc, że korespondują ze znajomymi, przekazali dane bankowe, które umożliwiły oszustom wypłacenie łącznie kilku tysięcy złotych z bankomatów.

Policjanci apelują, aby nie przekazywać kodów, nawet jeśli osoba, która do nas napisze, jest nam znana. Należy mieć świadomość, że ktoś mógł włamać się na konto naszego znajomego i wykorzystując znajomość, chce nas oszukać i okraść. Jeśli chcemy pomóc osobie proszącej o pomoc, najpierw skontaktujmy się z nią najlepiej osobiście, lub dzwoniąc potwierdźmy, czy faktycznie to ona wysłała do nas wiadomość.