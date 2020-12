Opłatek Maltański w tym roku przybierze inną formę

Siódmy stalowowolski Opłatek Maltański ze względu na pandemię SARS-CoV-2 odbędzie się w nieco zmienionej formule. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia mieszkańcy nie będą mogli zasiąść do wspólnego stołu, połamać się opłatkiem i wspólnie pośpiewać kolęd. W tym roku w ramach akcji 100 dorosłych osób otrzyma specjalnie przygotowane na tę okazję paczki.

W środę 16 grudnia pracownicy i wolontariusze MOPS będą wydawać paczki dla mieszkańców Stalowej Woli. A do osób, które nie będą w stanie same dotrzeć do ośrodka pracownicy MOPS wspólnie ze strażakami ochotnikami dowiozą paczki do domów.

W tym roku Opłatek Maltański zagości w 27 miastach.