O podcięciu skrzydeł i mężczyznach…

W meczu Stali Stalowa Wola z Wisłą Puławy w roli pierwszego trenera Konrad Bober i nie będzie go miło wspominał, bowiem Stal mecz przegrała, a po spotkaniu dymisję złożył pierwszy trener „Stalówki” – poczynania swojej drużyny śledził z trybun – Szymon Szydełko.

– Gratulacje dla Wisły – to były pierwsze słowa speszonego mocno na pomeczowej konferencji, Konrada Bobera. – Do 15. minuty mieliśmy sytuacje, z których powinniśmy zdobyć bramkę. Bramkę zdobyli goście, po samobójczym trafieniu Witasika i można powiedzieć, że podcięło to nam skrzydła. Za za chwilę straciliśmy drugą bramkę, po błędzie w kryciu w „szesnastce”. Po przerwie, kiedy nie mieliśmy już nic do stracenia, zrobiliśmy zmiany i gra zrobiła się szarpana i w tym okresie, przeważać zaczęła Wisła. Mimo to mieliśmy sytuacje do strzelenia gola kontaktowego – „setka” Grabarza i inna sytuacja – ale nie wykorzystaliśmy ich, a za chwilę dostaliśmy bramkę na 0:3, i było po meczu.

W zupełnie innym nastroju był szkoleniowiec Wisły Puławy, Mariusz Pawlak. W przeszłości, jako piłkarz występował wielokrotnie przeciwko Stali, reprezentując barwy m.in. Lechii Gdańsk, Polonii Warszawa i Groclinu Grodzisk Wlkp., a później już będąc trenerem, także miał okazję prowadzić swoje drużyny w spotkaniach ze „Stalówką”. Po raz ostatnie w sezonie 2018/19 pracując w Olimpii Grudziądz. Jesienią w Boguchwale jego zespół przegrał 2:4, w rewanżu wygrał 2:0. Także w sobotę górą byli jego podopieczni.

– Przyjechaliśmy z konkretnym planem, zdobycia trzech punktów – to przede wszystkim – ale także zademonstrować dobrą grę. Myślę, że było dużo fragmentów, które przygotowywaliśmy na to spotkanie, udało nam się zrealizować. Bardzo ważnym aspektem była motoryka, bo inaczej byśmy mieli więcej problemów. Mój zespół, po raz kolejny,m wykonał dobrą, odpowiedzialną robotę. Gratuluję swojemu zespołowi. Pokazali, że są mężczyźni, którzy podchodzą do tego, co robią sumiennie. I choć zdarzyło nam się rozegrać jeden mecz, dwa zremisować, to jest najmniejszy problem, najważniejsze, że ciężko pracują w całych mikrocyklach, a mecz to jest nagroda. Cieszę, że dopisujemy kolejne trzy punkty. Mamy swoje cele i będziemy małymi kroczkami je realizować – mówił Mariusz Pawlak.

