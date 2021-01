Nowy sprzęt na Oddziale Okulistycznym w stalowowolskiej lecznicy

Badania OCT oka – to nowoczesna metoda diagnostyki, stosowana na Oddziale Okulistycznym w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Zakup niezbędnego sprzętu sfinansował Powiat Stalowowolski. Umożliwi to rozpoczęcie w Stalowej Woli terapii chorych na AMD.

Urządzenie, o którym mowa, to spektralny tomograf koherentny z funkcją angiografii i funduskamerą. Pozwala ono na uzyskiwanie trójwymiarowych skanów siatkówki i nerwu wzrokowego, a funkcja angio-OCT umożliwia wizualizację naczyń krwionośnych siatkówki i naczyniówki. Dodatkowo, aparat jest wyposażony w wysokiej rozdzielczości kamerę, umożliwiającą wykonywanie zdjęć dna oka.

– Nowo zakupiony na nasz oddział tomograf do badań OCT, pozwala na wykrywanie i monitorowanie zmian w przypadku takich schorzeń, jak: otwór w plamce, makulopatia, retinopatia cukrzycowa, jaskra, czy AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Ta ostatnia, to choroba plamki żółtej – niewielkiego obszaru w centrum siatkówki, który pozwala na widzenie szczegółów podczas czytania, oglądania telewizji, czy prowadzenia samochodu. AMD może postępować powoli, przez kilka lat, ale może tez rozwijać się szybko i w ciągu zaledwie kliku tygodni spowodować ciężką i nieodwracalną ślepotę centralną – tłumaczy Anna Schossler, p.o. lekarza kierującego Oddziałem Okulistycznymi w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Zakupiony sprzęt to dopiero pierwszy krok w planach rozwijania stalowowolskiego Oddziału Okulistyki. Jego kierownictwo wraz z dyrekcją szpitala, ubiega się jeszcze w Narodowym Funduszu Zdrowia o zgodę i kontrakt na uruchomienie Programu Lekowego leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. – Na oddziale znajdował się wcześniej stary aparat tego typu, ale on umożliwiał tylko diagnostykę, natomiast na leczenie chorzy byli kierowani do innych ośrodków. Teraz, dzięki nowemu sprzętowi, spełniamy już warunki do prowadzenia w Stalowej Woli terapii lekowej, pozwalającej zatrzymać progresję choroby jaką jest AMD i zapobiegać dalszej utracie widzenia u pacjentów. Dlatego tak bardzo liczymy, że uda nam się otrzymać w NFZ kontrakt i rozpocząć leczenie. Nie moglibyśmy jednak o tym myśleć, gdyby nie zakup nowego tomografu – mówi Anna Schossler.

Sprzęt kosztował 125 tys. zł, a jego zakup został pod koniec 2020 roku sfinansowany przez Powiat Stalowowolski. – Od lat regularnie inwestujemy w Szpital Powiatowy i nadal będziemy to robić. I mam tu na myśli nie tylko duże inwestycje, polegające na budowie i przebudowie całych oddziałów, ale też zakupach sprzętowych. Ten sprzęt umożliwia prowadzenie diagnostyki w nowoczesny sposób. Do tej pory, chorzy z naszego miasta i powiatu cierpiący na zwyrodnienie plamki związanego z wiekiem, musieli jeździć do innych ośrodków okulistycznych, a teraz liczymy na to, że będą mogli leczyć się na miejscu. I to jest cenne – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.