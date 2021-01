Nowe Ene-Due-Rabe

Przedszkole Terapeutyczne „Ene – Due – Rabe” w Stalowej Woli powstało z potrzeby stworzenia wyjątkowego miejsca dla wyjątkowych dzieci – dla dzieci z wyzwaniami w rozwoju, które potrzebują nieco większego wsparcia w pełnym wykorzystaniu swojego potencjału. Jest to przedszkole, które realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz prowadzi kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju. Placówka zapewnia intensywną terapię zarówno grupową jak też indywidualną. Dzieci uczęszczające do przedszkola przebywają w małych, maksymalnie 5 osobowych grupach i są pod opieką dwóch nauczycieli, terapeutów. Każde z dzieci ma opracowany Indywidualny Plan Edukacyjno – Terapeutyczny, który uwzględnia cele terapeutyczne i formy terapii indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego dziecka.

W naszym przedszkolu oferujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych:

Indywidualna terapia logopedyczna

Grupowa terapia logopedyczna

Zajęcia z logorytmiki

Stosowanie alternatywnych metod komunikacji

Terapia mowy metodą krakowską

Indywidualne zajęcia z psychologiem

Trening Umiejętności społecznych

Grupowe zajęcia psychoprofilaktyczne

Terapia pedagogiczna

Zajęcia z integracji sensorycznej

Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego W. Scherborn

Terapia ręki

Arteterapia i muzykoterapia, jako metody wspomagające

Dogoterapia

Wykorzystywanie elementów pedagogiki F. Froebla w terapii

Kadra przedszkola dużą wagę przywiązuje do kontaktu dzieci z naturą. Przedszkolaki mają dostęp do ogrodzonego Ogrodu Przedszkolnego, wyposażonego w starannie dobrane konstrukcje drewniane, które rozwijają m.in. umiejętności motoryczne dzieci. Oprócz tego w naszym ogrodzie jest mnóstwo drzew, krzewów, kwiatów i roślin zielonych, które od wiosny do późnej jesieni dostarczają wrażeń zmysłowych, czystego powietrza oraz koją i łagodzą przestymulowane miejskim gwarem zmysły.

Sale przedszkolne zostały zaprojektowane z najwyższą starannością. Są dobrze wyposażone w wartościowe pomoce terapeutyczne, przedszkole dysponuje również dobrze wyposażoną salą do terapii integracji sensorycznej oraz do terapii indywidualnej. Kadrę przedszkola stanowi zespół doświadczonych specjalistów, którzy systematycznie ze sobą współpracują, aby zapewnić dzieciom kompleksowe podejście do terapii.

Aktualnie trwa rekrutacja do nowopowstających grup. Przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat posiadające diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ene-due-rabe.edu.pl. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 792 775 646 lub mailowo: inf@ene-due-rabe.edu.p

Adres: Marcelego Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola, tel. 792 775 646