Niżański „Legion Bohaterów”

Od drugiej połowy 2020 roku przy Jednostce Wojskowej w Nisku działa Klub Honorowych Dawców Krwi Legion. Choć oddział funkcjonuje od niedawna, to już może się pochwalić organizacją udanych akcji zbiórek krwi oraz podniesieniem świadomości ludzi na temat idei krwiodawstwa. Już dziś członkowie klubu zaplanowali szereg akcji w nowym roku i tym samym mają nadzieję na zaangażowanie mieszkańców regionu.

Klub HDK Legion to nowoczesny klub krwiodawstwa zrzeszający dawców z całej Polski oraz Polonię mieszkającą i oddającą krew za granicą. Głównym celem klubu jest rozwój i krzewienie idei krwiodawstwa, zapewnianie i ciągłe polepszanie warunków, jakie panują na mobilnych i stacjonarnych akcjach krwiodawstwa oraz w życiu codziennym podopiecznych, czyli honorowych dawców krwi.

Inicjatorem powstania oddziału klubu przy Jednostce Wojskowej w Nisku jest st. szeregowy Dariusz Ligęza, który krew oddaje regularnie od 2005 roku i do tej pory oddał 15300 ml.

– Nazwa naszego klubu pochodzi od największej jednostki taktycznej armii rzymskiej „Legion”, która ma przypominać, że jednocząc się pod jedną banderą możemy zdziałać więcej. Nasze działania są kreowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion będący głównie częścią Stowarzyszenia HDK Legion. Dodatkowo wspierani jesteśmy przez Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa – Legion, która przede wszystkim prowadzi portal, Ogólnopolski System Zniżek dla Krwiodawców „Razem dla Dawców” oraz zrzesza dawców spoza kraju. Staramy się w sposób innowacyjny wprowadzać nowoczesne i ciekawe rozwiązania dające możliwości krwiodawcom, każdemu z osobna jak też grupom, klubom czy innym organizacjom działającym dla naszej wspólnej idei – mówi Dariusz Ligęza.

W skład stowarzyszenia wchodzi 29 oddziałów: 8 cywilnych, 14 wojskowych, 5 mundurowych oraz 2 internetowe. Jeżeli mowa o działaniach w sieci, to klub może się pochwalić najnowocześniejszym portalem internetowym www.legionhdk.pl. Na stronie można znaleźć kompendium wiedzy dotyczące organizacji i instytucji działających głównie na rzecz honorowego krwiodawstwa jak również obszerny zakres informacji na temat promowanej idei. Dostępnych jest również wiele ciekawych i zarazem istotnych informacji o klubach, stowarzyszeniach i fundacjach HDK oraz o samych działaczach i honorowych dawcach krwi, którzy wspólnie chcą tworzyć „Legion”.

Klub oferuje również aplikację dla krwiodawców „LEGION HDK”, system reagowania na apele o krew „SyReNa Legionu” oraz ogólnopolski system zniżek dla krwiodawców „Legion bohaterów”.

Twoja krew ratuje życie

Klub HDK Legion przy Jednostce Wojskowej w Nisku zrzesza około 20 członków. W 2020 roku podczas trzech akcji klub zebrał 56700 ml krwi, co daje 126 donacji krwi pełnej.

Jak przypomina Dariusz Ligęza krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jest lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom np. nowotworowym.

– Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia czy życia. Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny, więc nic nikomu nie grozi, za to każdy kto odda krew ratuje życie i zdrowie drugiego człowieka. Osoba oddająca krew za każdym razem ma wykonywane badania laboratoryjne, w dniu oddania przysługuje takiej osobie zwolnienie z pracy, szkoły. Można uzyskać zwrot kosztów przyjazdu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub najbliższego Terenowego Oddziału Centrum oraz otrzymuje się czekolady jako ekwiwalent kaloryczny – wyjaśnia Dariusz Ligęza.

To jak ważna jest krew, udowodnił nam poprzedni rok, który przeminął pod znakiem pandemii koronawirusa. W tym niezwykle trudnym okresie szpitale apelują o oddawanie krwi. Krew jest potrzebna m.in. w trakcie chemioterapii oraz podczas zabiegów. A te, pomimo pandemii, nadal są przeprowadzane. Mniej jest natomiast krwiodawców. Stąd apele, by zgłaszać się do centrów krwiodawstwa.

– Krew jest potrzebna przez cały rok, ale to lato jak również tegoroczna pandemia koronawirusa jest najtrudniejszym okresem w szpitalach. W związku z tym, powstaje ogromne zapotrzebowanie na jeden z najważniejszych “leków” ratujących życie – krew oraz jej składniki. Jedynym sposobem na pozyskanie krwi jest pobranie jej od dawców. Tymczasem, wśród wielu osób panuje przekonanie, że oddawanie krwi może być niebezpieczne dla dawcy. To błędne podejście – krew może oddać prawie każdy dorosły człowiek, a cały proces jest bezpieczny i nie grozi uszczerbkiem na zdrowiu. W tym ciężkim czasie potrzebujemy jak największej liczby osób, które zdecydują się oddać krew. Osobie, która choć raz odda krew lub jej składniki przysługuje miano “Honorowego Dawcy Krwi”. W imieniu klubu chcę podziękować wszystkim krwiodawcom, którzy oddali krew podczas pandemii oraz tym, którzy wzięli udział w kampanii „Światło dla Polski” – zachęca Dariusz Ligęza.

Już dziś, każdy kto chce oddać krew może przygotować się do akcji organizowanych przez Klub HDK Legion w Nisku. Pierwsza z nich, tylko dla żołnierzy, odbędzie się już 21 stycznia w niżańskiej Jednostce Wojskowej. Natomiast dla wszystkich chętnych pierwsza akcja w 2021 roku odbędzie się 10 kwietnia w Rudniku nad Sanem. Bliżej kwietnia będziemy jeszcze o niej przypominać.

Już teraz zachęcamy jednak wszystkich zainteresowanych krwiodawstwem do kontaktu z klubem poprzez adres mail-owy nisko@legionhdk.pl lub stronę na Facebooku: Legion Klub HDK – Oddział przy JW 3538 w Nisku.