NISKO. Świąteczne dekoracje chcą mieć też w sołectwach

Przepięknie rozświetlone świątecznymi iluminacjami centrum Niska wzbudza zachwyt nie tylko małych, ale i dużych mieszkańców regionu. Tak piękne kolorowe dekoracje chcą mieć w swoich miejscowościach także mieszkańcy sołectw gminy Nisko oraz miejskich osiedli. O ich zakup i montaż przed kolejnymi świętami upomnieli się radni z Zarzecza, Racławic, a także osiedla Malce w Nisku.

O bożonarodzeniowej iluminacji Niska radni Rady Miejskiej rozmawiali na ostatniej w 2020 roku sesji. Podczas posiedzenia, które ponownie odbyło się w trybie on-line, czyli przez Internet, nie kryli podziwu dla rozświetlonego centrum miasta. Niektórzy dopytywali, czy podobne ozdoby staną przez kolejnym Bożym Narodzeniem w innych punktach miasta i gminy.

– Bardzo atrakcyjnie wygląda nasze centrum miasta jeśli chodzi o iluminację świąteczną. Pojawił się napis „Nisko”, ba nawet w Zarzeczu jest napis „Wesołych świąt”. Wszystko super, pięknie, ale chciałbym, aby pan burmistrz wziął przykład wójta Łukasza Bajgierowicza, który traktuje jednakowo wszystkie miejscowości. Na przykład Zarzecze bardzo skromnie wygląda w porównaniu z Kłyżowem – zwracał uwagę radny Paweł Tofil z Zarzecze i przekonywał biorącego udział w sesji wiceburmistrza Zbigniewa Kotułę, do montażu w przyszłości dekoracji także w sołectwach.

Podobnie, o montaż świątecznych dekoracji na przyszłe Boże Narodzenie poza centrum Niska, prosił też radny Józef Sroka z Racławic. – Od kilku lat obserwujemy, że ciągle się tej iluminacji w centrum dokłada. I fajnie, Nisko pięknie wygląda, ale jesteśmy troszkę zaniepokojeni, że jednych traktuje się tak, a innych inaczej – mówił radny Józef Sroka. – Nasza gmina pośrodku jest przecinana dwoma drogami krajowymi, czy nie należało, już nie będę mówił tu o Racławicach, żeby mnie ktoś nie posądził, że na tym mi zależy, przy wjeździe do Niska, na przecięciu krajowej „19” i „77” powiesić dekoracji.

Na to, że bożonarodzeniowe iluminacje są tylko w centrum Niska uwagę zwracał radny Ryszard Sroka z osiedla Malce. Podczas sesji odcinek ulicy Sandomierskiej od granicy Niska ze Stalową Wolą aż do Garnizonu Nisko nazwał „ciemną dziurą”. – Jeśli mówimy już o Zarzeczu i Racławicach, to ja powiem o mieście Nisko, które zaczyna się od granic Stalowej Woli. Wszyscy, którzy przejeżdżają z zewnątrz jadą tylko ulicą Sandomierską. Dla nich Stalowa Wola kończy się na Swołach, gdzie na każdej latarni są piękne niebieskie światełka, a później zaczyna się ciemna dziura. Jest tylko tablica „Nisko” i nic więcej, miasto zaczyna się dopiero od jednostki wojskowej – mówił radny Ryszard Sroka.

