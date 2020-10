Nieudana wyprawa Sokoła do Mielca

Sokół Nisko walczył w ostatniej kolejce Mielcu ze Stalą, a więc z drużyną, której wychowankiem jest i którą reprezentował kilkanaście lat temu jego trener Rafał Leśniowski. Także dla obrońcy naszej drużyny, Patryka Tetlaka był to powrót na stare śmiecie. Grał w Mielcu ponad 10 lat.

W pierwszej połowie padła jedna bramka. W 27. minucie Marcin Tur zagrał prostopadle do Patryk Tura i ten strzałem w długi róg pokonał Damiana Primela, a więc do niedawna jeszcze pierwszego bramkarza ekstraklasowej Stali.

Dziesięć minut po przerwie gospodarze wyrównali, a dwie minuty później objęli prowadzenie. Dwa razy na listę strzelców wpisał się inny doświadczony piłkarz z Mielca, Wojciech Lisowski.

W 67. minucie mecz zaczynał się, jakby od nowa. Rzut karny podyktowany za rękę Mateusza Załuckiego, wykorzystał Patryk Tur.

Tuż przed końcem Stal trafiła po raz trzeci. Z bliska trafił do siatki Aleksander Szumilas.

STAL II MIELEC – SOKÓŁ NISKO 3:2 (0:1)

0-1 P.Tur (27), 1-1 Lisowski (55), 2-1 Lisowski (57), 2-2 P.Tur (65 – rzut karny), 3-2 Szumilas (89)

STAL: Primel – Chmielowiec, Kramarz (75 Szumilas), Lisowski, Skrzyniak, Bakowski, Guca (58 Korn), Maj, Pyryt (46 Kozłowski), Załucki, Buczek.

SOKÓŁ: Drzymała – Wojtak, Maciorowski (70 Szewczyk), Tetlak, Tabaka, M.Tur, Drelich, Rutyna (62 Tyczyński), Stypa, Soboń (62 Przepłata), P.Tur (85 Łyko).

Żółte kartki: Lisowski, Załucki, Kron – Tetlak, P.Tur, Wojtak.

W pozostałych meczach 17. kolejki: Igloopol – Legion 3:0 (1:0), Lechia – Partyzant 1:1 (1:0), Czarni – Błękitni 2:0 (0:0), Sokół KD – Piast 1:3 (1:2), JKS – Resovia II 1:0 (0:0), Izolator – Polonia 0:2 (0:2), Karpaty – Wisłok 2:2 (0:1), Głogovia – Korona 1:1 (0:0), Start – Ekoball 1:3 (1:1).