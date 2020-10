Niespodzianki w Sokolnikach i Nowej Sarzynie

Trzynasta kolejka w stalowowolskiej „okręgówce” okazała się pechowa dla lidera z Nowej Sarzyny, który został rozgromiony na swoim boisku przez rezerwy Siarki. Była to pierwsza porażka Unii w tym sezonie. Trzy gole dla zespołu z Tarnobrzega zdobył Dawid Bandyga, wszystkie w przeciągu jednego kwadransa gry.

Potknięcia unitów nie wykorzystał depczący mu po piętach Sokół Sokolniki. Jedenastka trenera Beszczyńskiego przegrała w takich samych rozmiarach, co Unia, mecz z Olimpią Pysznica. Zwycięstwo gości było jak najbardziej zasłużone. Tak grającą i tak skuteczną Olimpię chcieliby oglądać jej kibice w każdym następnym meczu.

Zaczęło się jednak dla Olimpii niedobrze. W trakcie rozgrzewki kontuzji doznał bramkarz Paweł Rogala i zastąpił go grający trener Olimpii, Piotr Młynarczyk. Jego z kolei miejsce w ataku zajął Piotr Urbanik.

W 12. minucie, przy stanie 0:0, popularny „Młynek” obronił rzut karny, którego wykonawcą był Mateusz Surdy. Chwilę później bramkarza Sokoła pokonał Grzegorz Tofil, w 21. minucie drugiego gola strzelił Kamil Dybka, a w 27. minucie, trzecią bramkę dla przyjezdnych zdobył Marcin Łyp – obydwa bardzo ładne trafienia – i zapowiadało się na „rzeź” Sokoła. Nadziei w odwrócenie losów spotkania wlał w serca kibiców z Sokolnik, Kowalski, który wykorzystał rzut karny w 35. minucie, ale jeszcze przed przerwą Komorowski po raz czwarty w tym dniu musiał wyciągać piłkę ze swojej bramki. Pokonał go Artur Szado. Po zmianie stron goście nadal byli stroną przeważającą i udokumentowali to zdobycie piątej bramki. Po raz drugi trafił do siatki Tofil i sensacja stała się faktem. Wcześniej wygrać na stadionie w Sokolnikach udało się tylko Unii (2:1).

Na porażkach lidera i wicelidera najbardziej skorzystała Pogoń. „Piwosze” zdobyli trzy punkty na boisku w Brzyskiej Woli, ale było to bardzo trudne zadanie do wykonania, ponieważ gospodarze zawiesili im w tym spotkaniu bardzo wysoko poprzeczkę. Przy stanie 2:2, pięć minut przed końcem podstawowego czasu gry, czerwoną kartkę zobaczył Dominik Dróżdżal z Pogoni i gospodarze zwęszyli szansę na zdobycie bramki, która dałaby im zwycięstwo. Bramka padła, ale dla grającej w „dziesiątkę” Pogoni. W samej końcówce spotkania bramkarza z Brzyskiej Woli, pokonał Rafał Dróżdżal.

Inna drużyna z czołówki ligowej tabeli, Sokół Kamień miała wolne, ponieważ z powodu zagrożenia epidemiologicznego jej mecz w Jelnej został odwołany.

Ciekawy, wyrównany mecz oglądali kibice piłkarscy w Grębowie. Po trzech wygranych z rzędu Słowianin zremisował ze Zdziarami. W pierwszej połowie bramkę zdobyli goście (Kacper Pchełka, 17. minuta), a wyrównał Mariusz Ciba (70. minuta). Pięć minut później, strzelec gola został ukarany czerwoną kartką i ostatnie kilkanaście minut goście grali w przewadze, jednak nie potrafili jej wykorzystać.

W najbliższej kolejce, 31 października, najwięcej emocji należy spodziewać się na stadionie w Kamieniu. Sokół podejmuje Unię.

GRĘBÓW – ZDZIARY 1:1 (0:0)

0-1 Pchełka (48), 1-1 M.Ciba (70)

SŁOWIANIN: Jurek – M.Ciba, Dąbek, Majka, Dziura (31 P.Ciba), Kowalczyk, Janeczko, Laskowski, Łukasik (88 Marek) – Mazurek, Szuba.

ZDZIARY: Płoskoń – Urbanik, Pachla, Ujda, Machaj, Sobiło, K.Pchełka (60 Podpora), Startek, Cupak, Cichoń, Wojtas (82 Sałek).

Sędziował Mariusz Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Dąbek, M.Ciba – Machaj, Sobiło. Czerwona kartka: M.Ciba (75. minuta)

SOKOLNIKI – PYSZNICA 1:5 (1:4)

0-1 Tofil (17), 0-2 Dybka (22), 0-3 Łyp (27), 1-3 Kowalski (35 – rzut karny), 1-4 Szado (40), 1-5 Tofil (80).

SOKÓŁ: Komorowski – Smalera (46 Beszczyński), Kloc, Kowalski (71 Surmański), Mrzygłód, Adamczyk, Surdy, Cąpała (69 Bebło), Kalinka, Woś, Szymański.

OLIMPIA: Młynarczyk – Błażejowicz, Stelmach, Socha, Rzekęć, Bąk (80 Drelich), Dybka (84 Trawiński), Łyp, Szado (72 Wermiński), Tofil (88 Piskorowski), Urbanik (69 Czajka).

Sędziował Grzegorz Wilk (Tarnobrzeg).

W pozostałych meczach 14. kolejki:

Unia – Siarka II 1:5 (0:1) Grześkiewicz – Bałdyga 3, Wolski, Brzyska Wola – Pogoń 2:3 (1:2), Hacia 2 – Pigan, Tworko, R.Drożdżal, Azalia – Stal Gorzyce 1:4 (0:2), A.Sobota – Szymanek, Kaczmarczyk, Świąder, Stelmach, Bukowa – Łowisko 0:4 (0:3), Haliniak (samob.), Iwanicki, Miśkowicz, Bolka, Stal Nowa Dęba – Transdźwig 0:2 (0:2), Stąporski, Kabata, Podlesianka – Czarni 3:2 (1:1), Dominik Story 2, Daniel Story – Chamera 2, Francesco – Sokół Kamień – mecz odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego, pauzował Jeziorak.