Napisz list do świętego Mikołaja

Wielkimi krokami zbliża się 6 grudnia, czyli dzień, na który dzieciaki czekają przez cały rok. Święty Mikołaj ma w tym okresie mnóstwo pracy. Nie możemy więc zapomnieć, aby wysłać mu naszą listę życzeń, by w natłoku obowiązków nie zapomniał o Stalowej Woli. A co nasze miasto powinno dostać w prezencie tym razem? Po raz kolejny zdecyduje o tym zwycięzca konkursu.

Prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas I-VIII z terenu Stalowej Woli do wzięcia udziału w konkursie „Co miasto Stalowa Wola powinno otrzymać w prezencie od Świętego Mikołaja?”

Celem zabawy jest poznanie gatunku literackiego jakim jest list, poznanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, rozwijanie twórczej aktywności dziecka, rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania potrzeb, rozbudzanie poczucia przynależności do zamieszkiwanego miejsca i społeczności lokalnej.

By wziąć udział w konkursie, każdy z uczestników powinien napisać list do Świętego Mikołaja, prozą lub wierszem, w którym wskaże jakiego prezentu dla miasta sobie życzy. Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony formatu A4. Do pracy konkursowej należy dołączyć dane personalne (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, nazwa szkoły i klasy).

Prace należy składać do 2 grudnia do godziny 15 w specjalnie do tego przeznaczonej urnie ustawionej na holu w głównym budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7.

Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.stalowawola.pl do 6 grudnia 2020 roku. Również na tej stronie znajduje się szczegółowy regulamin konukursu.