Nakrętki można wrzucać też przy Czarnieckiego

Przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” mieszczącym się przy ulicy Stefana Czarnieckiego 1 w Stalowej Woli stanął pojemnik na nakrętki ufundowany przez radnych Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego – Renatę Butryn, Dariusza Przytułę i Damiana Marczaka. Pojemnik stoi przy furtce prowadzącej do budynku WTZ, dzięki czemu pracownicy warsztatu będą mogli sprawować nad nim pieczę.

We wtorek 5 stycznia fundatorzy serduszka, prezes Stowarzyszenia „Szansa” Maria Kasprowicz oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” wrzucili pierwsze plastikowe nakrętki. – Zbieranie nakrętek jest bardzo cenne ponieważ jest to surowiec bardziej opłacalny niż butelki PET. Mam nadzieję, że pomoże to Szansie i jej podopiecznym – mówił radny Dariusz Przytuła.

– Sprzedaż tych nakrętek daje różnym stowarzyszeniom między innymi „Szansie” możliwość na to żeby powiększyć swój budżet na przykład na rehabilitację czy też na inne cele. A po drugie dbamy o środowisko, jest też aspekt ekologiczny. Chciałabym zaapelować o to, aby to dobre serce razem z ekologią połączyli nauczyciele i wychowawcy w szkołach, przedszkolach żeby zachęcić dzieci do przynoszenia nakrętek. Obiecuję, że jeżeli będzie problem z dostarczeniem tych nakrętek do tego serca to my to zrobimy, zapewnimy transport, odbierzemy i dostarczymy – mówiła radna Renata Butryn. Podkreślała, że aby pomóc wystarczy tylko dobra wola i dobre serce.