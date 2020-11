Na leczenie Laury

Laura urodziła się 9 września 2020 roku w szpitalu w Nisku. Dwie godziny po porodzie rodzice dowiedzieli się o szmerach w jej serduszku , które okazały się bardzo poważną złożoną wadą serca. Wada została potwierdzona w szpitalu w Rzeszowie.

– Zaraz po przewiezieniu jej na oddział Kardiologiczny w Rzeszowie, pilnym transportem medycznym dowiedzieliśmy się o powadze sytuacji. Kolejnym krokiem było przetransportowanie Laurki do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie gdzie przebywa do dziś. Sytuacja ciągle się komplikuje. Oprócz wady serduszka HLHS czyli ZESPÓŁU NIEDOROZWOJU LEWEGO SERCA , Laurka ma jeszcze całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych. Zwężenie aorty do mikroskopijnych rozmiarów utrudnia leczenie, tak samo jak mała waga i rozmiar Laury. Do dzisiaj wykonano dwa cewnikowania serduszka i założenie bandingów tętnic płucnych. W międzyczasie stan się pogorszył i wdała się infekcja. Czekamy na konsultację kardiochirurgów, którzy zadecydują co dalej. Najgorsze dopiero przed nami – mówią rodzice.

Zbierane pieniądze potrzebne będą na wyjazdy, środki pielęgnacyjne tj. pampersy, chusteczki, kremy, ubranka oraz prywatne porady i wizyty kontrolne. W niedługim czasie Laurka będzie potrzebować też monitorów nadzorujących pracę serca.

Osoby chcące pomóc Laurze w walce o zdrowie i życie mogą wpłacać dobrowolne datki poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl.

https://zrzutka.pl/e3vu6x