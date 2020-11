Na co pójdzie miejska kasa w 2021 roku?

Zrównoważony, oszczędny i proinwestycyjny – taki ma być budżet miasta Stalowej Woli na rok 2021. Przyszłoroczny plan finansowy zakłada dochody i wydatki w kwocie 379 379 379 zł, co znaczy, że miasto nie planuje zaciągania kredytu. W budżecie zapisano inwestycje wielomilionowe, jak również mniejsze, podwórkowe związane z poprawą komfortu życia codziennego stalowowolan.

Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że jest to budżet bez deficytu, bez nowych kredytów, a przy tym bez planowania podwyżek po stronie mieszkańców czy przedsiębiorców. – Nie będzie wzrostu podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, nie będzie wzrostu podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Stalowej Woli, nie będzie wzrostu podatku od środków transportu i innych opłat lokalnych – zaznaczył włodarz miasta.

Wspomniał również, że opracowana strategia finansowa miasta oparta jest na oszczędzaniu. – Ta oszczędność przede wszystkim jest związana z kształtowaniem wydatków bieżących do dochodów bieżących. Wydatki, które zostały określone na cele bieżące są o 20 mln zł niższe niż dochody bieżące. To pokazuje zdrowe podejście do architektury tego budżetu. Nie ma co ukrywać te oszczędności przede wszystkim dotyczą zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia, na zatrudnienie pracowników. To będzie wymagało od urzędu miasta, od całej struktury administracyjnej samorządu miasta Stalowej Woli dość znaczących cięć. I to jest bardzo trudne, ale jednocześnie konieczne, do tego abyśmy mogli zachować wysoką dynamikę rozwoju inwestycji, nie zadłużając się – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na wkład własny przy zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Włodarz miasta wskazywał na proinwestycyjny charakter budżetu, który ma wyznaczać nowe horyzonty rozwoju miasta Stalowej Woli, śmiało sięgać po środki zewnętrzne, realizować duże strategiczne inwestycje, będąc jednocześnie blisko okien mieszkańców.

Wśród inwestycji jakie zapisano w przyszłorocznym planie finansowym miasta znalazły się następujące zadania:

– rewitalizacja rynku w Rozwadowie

– przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury

– budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej

– finał prac przy Stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora

– budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych

– odwodnienie terenów przyblokowych ul. Obrońców Pokoju 3, 5, 7

– sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica

– utworzenie nowych terenów zielonych/ budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych

– budowa zachodniej obwodnicy miasta z tunelem pod torami kolejowymi

– budowa łącznika do obwodnicy

– przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta

– przebudowa ul. Okulickiego

– budowa drogi gminnej- ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 – ul. Brandwicką

– przebudowa ul. Działkowej (projekt)

– kontynuacja przebudowy ulicy Krzywej

– pomoc dla powiatu przy rozbudowie ul. Popiełuszki

– rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSIR

– projekty ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne na os. Charzewice

– projekty nowych dróg na os. Posanie

– projekt budowy ul. por. Józefa Sarny

– projekt przebudowy ul. Starowiejskiej

– projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego

– projekt przebudowy ul. Posanie

– projekt budowy ulicy bocznej od ul. Mieszka I

– projekt przebudowy ul. Topolowej

– projekt utwardzenia ul. Polnej

– zadania podwórkowe i osiedlowe

– zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2

– zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18, ul. Partyzantów 4, ul. Żeromskiego 8

– chodniki przy ul. Spokojnej

– projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych ul. PCK 6

– zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Metalowców 15

– budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym współfinansowana z Powiatem Stalowowolskim

– wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Hutniczej

– projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach

– I etap przebudowy placów manewrowych przy garażach na ul. Podleśnej

– projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego i ulicy osiedlowej 11 Listopada

– projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III

– projekt budowy chodników przy ul. Wałowej i Podgórnej

– projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80, ul. Koper 1, ul. Żeromskiego 1

– I etap przebudowy drogi osiedlowej Al. Jana Pawła II – osiedle Pławo

– budowa wodociągu na os. Hutnik

– budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej

– projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice

– projekt i wykonanie budowy wodociągu na ul. Posanie

– budowa wodociągu- ul. Sandomierska

– rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta

– II etap budowy wodociągu ul. Księżnej Anny Lubomirskiej

– budowa wodociągu ul. Łąkowa

– projekt i wykonanie budowy wodociągu- ul. Grochowa

– projekt budowy lub rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Stalowej Woli

– projekt budowy wodociągu do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice

– projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Posanie , os. Zasanie , w ul. Brandwickiej

– projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy (

– projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego

– projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice, ul. Rolna

– budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej

– budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22

– budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego

– budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego 2

– budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4

– budowa placu zabaw na os. Karnaty

– projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 14, 28

– elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta

– budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej

– modernizacja budynków szkół i przedszkoli

– dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP”

– I etap budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym

– renowacja cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej

– dotacje dla ogrodów działkowych