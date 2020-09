Morka z zespołem na koniec festiwalu

We wtorek 8 września odbył się ostatni koncert w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Stalowej Woli. Na klasztornej scenie wystąpił Bogusław Morka z zespołem. Tegoroczny festiwal poświęcony był setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

– Mimo sytuacji w jakiej obecnie się znajdujemy, udało nam się zorganizować festiwal i przeprowadzić go od początku do końca. On w pierwotnym założeniu miał wyglądać troszeczkę inaczej, miało być więcej gości zza granicy, musieli jednak Polacy wziąć to wydarzenie w swoje ręce, ale daliśmy radę. Publiczność dopisała, także bardzo się cieszę, że kolejny raz pokazała swoją obecnością, że to wydarzenie jest potrzebne – mówił Robert Grudzień, dyrektor festiwalu.

We wtorkowy wieczór stalowowolska publiczność miała okazję wysłuchać repertuaru sakralnego i świeckiego, wybrzmiało m.in. Ave Maria, Barka czy Abba Ojcze. Dla słuchaczy zaśpiewali Bogusław Morka – tenor, Ryszard Morka – bas oraz Emilia Zielińska – sopran. Artyści w Stalowej Woli gościli nie pierwszy raz.