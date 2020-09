Mobilny punkt pobrań już działa

1 września uruchomiony został punkt pobrań wymazów typu drive-thru obsługiwany przez rzeszowskie Centrum Medyczne Medyk. Punkt pobrań znajduje się na placu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli po prawej stronie przy bramie wjazdowej od ulicy Mickiewicza.. Wymazy pobieraną są od osób ze skierowaniem oraz w systemie komercyjnym. Badania w kierunku koronawirusa wykonywane będą metodą RT-PCR.

Do punku pobrań wymazów zgłasza się osoba, która zdecyduje się na wykonanie wymazu w 10 lub 11 dniu kwarantanny, po otrzymaniu w 8 dniu kwarantanny SMS-a informującego o możliwości zgłoszenia się do punku pobrań wymazów bądź osoba, która została skierowana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego bądź też osoba skierowana przez NFZ, wyjeżdżająca do sanatorium.

W dniu poprzedzającym wymaz należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem szpitala (nr kontaktowy 509 403 818 aktywny od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 16:00), który ustala listę osób do wymazów na dany dzień oraz sprawdza czy osoba znajduje się w systemie EWP. W przypadku braku osoby w systemie EWP wymaz nie może być pobrany (nie dotyczy badań komercyjnych). Osoba zgłaszająca się do wymazu ma obowiązek posiadać dokument ze zdjęciem oraz nr PESEL.

Dojazd do punktu pobrań odbywa się własnym pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca kwarantannę. Na miejsce pobrań nie wolno jechać rowerem, motocyklem, komunikacją miejską ani przyjść pieszo.

Osoba zgłaszająca się do wymazu musi posiadać maseczkę ochronną, którą zdejmuje wyłącznie na polecenie osoby pobierającej wymaz.

Informacja o wyniku badań będzie wprowadzona przez laboratorium do systemu EWP, widoczna dla sanepidu w systemie EWP, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl)

Punkt pobrań będzie również realizował wymazy komercyjne po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod nr tel: 15 843 32 99. Telefon dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00. Koszt badania 500 zł.