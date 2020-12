Młodziczki Vegi awansowały do grupy finałowej

1 grudnia, drużyna młodziczek Vegi odniosła w swojej hali przy ul. Wojska Polskiego, dwa ligowe zwycięstwa nad pierwszym i drugim zespołem UKS 15 Przemyśl, i zapewniła sobie awans do grupy finałowej, bez względu na wyniki innych meczów, które pozostały do rozegrania w lidze.

W pierwszym spotkaniu z drugim garniturem przemyskiej „piętnastki”, wyrównana gra toczyła się tylko w pierwszym secie. W drugiej partii rywalki nie był w stanie wyrządzić naszej drużynie, jakiejkolwiek krzywdy.

Inny przebieg miało drugie spotkanie, z pierwszą drużyną UKS 15. Pierwsza odsłona to dominacja podopiecznych trenera Mirosława Sroki. W drugim role się odwróciły. To do siatkarki z Przemyśla rządziły na boisku w hali Samorządowego LO w Stalowej Woli, wygrywając drugiego seta do 17. W tie-breaku „veganki” przegrywały 7:11, ale zdołały odrobić straty i odwrócić losy spotkania, wygrywając 15:13.

Tym zwycięstwem zagwarantowały sobie awans do grupy finałowej z drugiego miejsca, w której zagra sześć najlepszych zespołów województwa podkarpackiego – trzy z grupy A, w której występowała Vega oraz trzy z grupy B – najprawdopodobniej będą to zespoły: MOSiR Jasło, Karpaty Krosno i Wisłoka Dębica.

VEGA MOSIR – UKS 15 PRZEMYŚL II 2:0 (28:26, 25:13),

VEGA MOSIR – UKS 15 PRZEMYŚL 2:1 (25:13, 17:25, 15:13).

VEGA występowała w składzie: Julia Budziło, Anita Bazan, Maja Czarnecka, Zuzanna Iskra, Julita Dziura, Wiktoria Kruczek, Marysia Kałdan, Karolina Kochańczyk, Wiktoria Kowalik, Julita Pacuła. Trener Mirosław Sroka.