Miliony na rewitalizację dworu w Bielinach

[ZDJĘCIA] Dwór z XVII wieku zbudowany przez rodzinę Mniszchów to jedna z architektonicznych perełek gminy Ulanów. Od lat samorząd gminy zabiegał o środki na przywrócenie mu dawnej świetności. Szansą na jego remont są środki z tzw. Funduszy Norweskich, które przed kilkoma dniami gminie przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dwór w Bielinach w gm. Ulanów, położony w pięknym parku, został zbudowany w XVII wieku przez ród Mniszchów, a następnie przebudowany w pierwszej połowie XIX wieku przez ostatniego właściciela Władysława Czartoryskiego. Wiek XX nie był łaskawy dla architektonicznej perełki. Opuszczony obiekt ulegał powolnemu zniszczeniu. Chcąc uratować zabytkowy dworek władze gminy Ulanów gorączkowo poszukiwały środków na jego remont. Oszacowane na przeszło 5 milionów 600 tysięcy złotych prace przy rewitalizacji budynku to kwota znacznie przekraczająca możliwości budżetu gminy. Stąd pieniędzy szukano głównie w środkach ministerialnych i europejskich. W końcu się udało. Tuż przed weekendem Urząd Gminy Ulanów poinformował, że otrzymał wsparcie z Funduszy Norweskich na rewitalizację zabytkowego dworu.

– Dwór i park dworski w Bielinach w gminie Ulanów to niezwykłe miejsce. To miejsce urokliwe, historyczne. Stanowi dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Od czasu, gdy dwór stał się własnością gminy, staraliśmy się o pieniądze na remont zabytku i odnowę parku, tak aby miejsce to zaczęło tętnić życiem, stało się atrakcją turystyczną i kulturalną. I udało się połączyć wszystkie te zamierzenia w projekcie złożonym do Ministrostwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Programu „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowy” – wyjaśnia burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Przygotowany i złożony przez Gminę Ulanów projekt pod nazwą „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów” pozwoli na wyremontowanie historycznego dworu i renowację parku, a dzięki temu na rozszerzenie oferty kulturalnej gminy.

Jak wyjaśnia burmistrz, w ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane w budynku dworu, przeprowadzona zostanie też pielęgnacja drzewostanu parku, wybudowane zostaną parkowe alejki w których stanie tzw. mała architektura i zamontowane zostanie oświetlenie.

Prace przy odnowieniu dworku i parku pochłoną ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych, z tego z Funduszy Norweskich Gmina Ulanów, wspólnie ze partnerem projektu Stowarzyszeniem „Bieliny – wieś nas Sanem”, pozyskała 4 miliony 800 tysięcy złotych.

Prace w Bielinach ruszą już w przyszłym roku. Po ich przeprowadzeniu w odnowionych wnętrzach dworskich powstanie nowa placówka kulturalna, w której – według zapowiedzi władz gminy – mają być prowadzone warsztaty, koncerty i szkolenia. Ma się z niej znaleźć też część wystawiennicza przybliżająca kulturę dworską.

– Projekt przewiduje wiele działań kulturalno-edukacyjnych m.in: wystawy, wydarzenia artystyczne, koncerty, warsztaty, pokazy, spotkania integracyjne oraz szkolenia związane z zarządzeniem kulturą i zwiększeniem kompetencji kadry instytucji kultury. Jednym z głównych działań będzie stworzenie muzealnej wystawy kultury dworskiej. Przybliży ona życie rodów szlacheckich, które władały bielińskimi ziemiami i zostawiły po sobie trwały ślad w historii lokalnej – zdradza Stanisław Garbacz.