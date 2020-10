Miedzy nami, trenerami Stali…

Stal Stalowa Wola wygrała ze Stalą Kraśnik, ale po meczu trener Szymon Szydełko nie wykazywał wielkiej radości. Wciąż w jego głowie i głowach piłkarzy tkwi porażka, jaką ponieśli w środę w meczu z Jutrzenką. Oto, co powiedzieli po tym emczu szkoleniowcy obydwu drużyn:

Szymon Szydełko (Stal Stalowa Wola)

– Wygrywamy po bardzo dobrej pierwszej połowie. Po zmianie stron skupiliśmy się na utrzymaniu wyniku, bo nie chcieliśmy mieć powtórki ze środy. Mój zespół był w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o przygotowanie do tego meczu. Mieliśmy dużo swoich problemów, ale udało nam się jakoś pozbierać do kupy. Cieszę się, że od pierwszej minuty było dobre podejście moich piłkarzy do spotkania, że byli w stanie grać wysokim pressingiem do 85. minuty. Nie ukrywam jednak, że zabrakło mi w drugiej połowie nieco spokojniejszej gry w defensywie. Chcieliśmy szybko zamknąć wynik, niepotrzebnie otwieraliśmy się i robiło się wtedy zbyt nerwowo. Dobrze, że wygraliśmy, że nie straciliśmy bramki, i że nie doszło do takiej sytuacji, jak w meczu z Jutrzenką. Powiedzmy sobie szczerze – tamten mecz w środę był wygrany – więc nie możemy oswoić się z myślą, że wracaliśmy z Krakowa bez punktów. Tamto spotkanie pewnie jeszcze bardzo długo będzie głęboko w nas siedzieć.

Marcin Wróbel (Stal Kraśnik)

– Gratuluję Stali zwycięstwa. Jeszcze dobrze nie weszliśmy w mecz, a już przegrywaliśmy 0:2. Wiedzieliśmy wszystko o Stalowej Woli, na pewno nie patrzyliśmy na rywala przez pryzmat ostatniego jego meczu z Giebułtowem. Stal ma indywidualności, zawodników którzy potrafią wykorzystywać okazje podbramkowe. Mają jedną i trafiają. Wiedzielismy praktycznie wszystko o najlepszym strzelcu Stali, Michale Fidziukiewiczu, a mimo to strzelił nam dwie bramki decydujące o losach spotkania. No ale tak mają ci zawodnicy, którzy są jakością dodaną w drużynie. Naprawdę ciężko gra się, kiedy po 25. minutach przegrywa się dwoma bramkami. Natomiast cieszę się, że chłopcy podnieśli się, że próbowali złapać kontakt, ale zabrakło zdobyczy bramkowej, która pozwoliłaby drużynie uwierzyć, że z każdym można nawiązać walkę. Dzisiaj wygrał zespół, który miał więcej jakości. Przegrywamy drugi mecz z rzędu, ale ta porażka nie jest dla nas ujmą, bo przegraliśmy z bardzo dobrą drużyną.