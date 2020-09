Miasto ubiega się o środki na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury

Miasto Stalowa Wola złożyło wniosek o dotację na budowę otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe na osiedlu Piaski, rewitalizację Ogródka Jordanowskiego oraz budowę Ogrodu Zucha. W przypadku tego projektu magistrat chce skorzystać ze środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

– Najważniejszy element to jest budowa otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe na osiedlu Piaski, a więc odnowienie, modernizacja, tzw. kaczych dołów, tak aby ten zbiornik miał większe możliwości przyjęcia wody, aby udrożnić spływ wody deszczowej z dużej części miasta do tego zbiornika – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Drugim elementem projektu jest zadanie dotyczące rewitalizacji Ogródka Jordanowskiego. Dokumentacja projektu została dostosowana do priorytetów programu zielono-niebieskiej infrastruktury, aby miasto uzyskało jak najwyższą punktację przy ocenie i mogło ubiegać się o dofinansowanie. W ramach planowanego zadania park zostanie podzielony na dwie strefy. Pierwsza część to będzie strefa aktywna, druga zaś to będzie miejsce do odpoczynku i relaksu. W parku pojawią się fontanna pełniąca rolę nawilżacza powietrza, pergola zacieniająca powierzchnię, ogrody deszczowe budowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, ławka z fotowoltaiką. Będzie też tężnia, oświetlenie i monitoring. W ramach zadania zaplanowano również zielone przystanki przy ulicy Hutniczej i Ofiar Katynia.

Trzecie zadaniem w tym projekcie dotyczy osiedla Poręby, a konkretnie dużego placu osiedlowego leżącego pomiędzy hotelem Stal, a parafią Opatrzności Bożej. Tam powstanie plac harcerski, przestrzeń zielona, mała fontanna nawilżająca powietrze oraz drewniany plac zabaw.