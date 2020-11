Miasto pozyskało dotację na remont MDK

Gmina Stalowa Wola pozyskała dotację w wysokości 13,5 mln zł z funduszy norweskich na realizację projektu pn. „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Konkurencja była ogromna bowiem łącznie do Programu Kultura wpłynęły 224 wnioski, w tym 131 – do Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz 93 do Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego.

W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną: przebudowa i remont sali widowiskowej, przebudowa i remont sceny i pomieszczeń przyległych z zastosowaniem rozwiązań wpływających na poprawę efektywności energetycznej budynku. Ponadto zadanie swoim zakresem obejmuje dostosowanie małej sali kinowej do wymogów sali muzyczno – teatralnej wraz z adaptacją dodatkowego pomieszczenia na zaplecze sceniczne i garderobę, adaptację nowych przestrzeni znajdujących się na II piętrze budynku Miejskiego Domu Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej, utworzenie Działu Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie, promowanie i utrwalanie oraz udostępnienie dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury.

Do projektu wpisano także powstanie sali kulturalno – edukacyjnej, która stanie się miejscem edukacji kulturalnej, odnowienie sali baletowej Lasowiaków i udrożnienie ciągów komunikacyjnych dzięki czemu wszystkie piętra budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz utworzenie Klastra Lasowiackiego, skupiającego ponad 80 aktywnie działających podmiotów w regionie.

Pierwsze prace mają ruszyć w przyszłym roku. Całkowity koszt zadania szacowany jest na blisko 20 mln zł.