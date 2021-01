Miasto planuje zakup 6 autobusów elektrycznych

Stalowowolski magistrat zamierza ubiegać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 6 nowych autobusów elektrycznych. Zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi miastu złożenie kompletnego wniosku do instytucji finansującej.

– Ruszył duży program elektromobilności, pierwsze samorządy, które zgłoszą swoje wnioski mogą liczyć na najwyższy poziom dofinansowania – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Miasto planuje zakup 6 dużych – 12,5 metrowych autobusów elektrycznych. Obecnie miejski tabor dysponuje 10 krótkimi autobusami elektrycznymi. – To pozwoli nam wejść do elitarnego grona samorządów, które swoją komunikację publiczną budują w zdecydowanej większości na autobusach zeroemisyjnych, jakimi są autobusy elektryczne. Po dokonanej analizie potrzebujemy 6 dużych autobusów. One pozwolą realizować kursy w godzinach szczytu, również na trasach poza Stalową Wolą – mówił włodarz miasta.

Wartość zadania oszacowana została na nieco ponad 19,5 mln zł. – Będziemy tutaj odliczać VAT więc można mówić, że wkład własny miasta Stalowej Woli to będzie 3 mln 180 tys. zł – zaznaczył prezydent. Dodał, że powoli trzeba myśleć o zastąpieniu MAN-ów, które dobrze się sprawdziły, ale służą już 14 rok dla miasta. Często też mieszkańcy narzekają, że w porze letniej nie mają klimatyzacji.