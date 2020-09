Miasto planuje remont ul. Działkowej

Miasto Stalowa Wola stara się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ulicy Działkowej. Chodzi o przebudowę blisko dwukilometrowego odcinka od oczyszczalni ścieków do wjazdu od ulicy Wałowej.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje wykonanie nowej drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, 228 miejsc parkingowych do obsługi ogrodów działkowych oraz wydarzeń na błoniach nadsańskich, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Ponadto w przebiegu ulicy Działkowej powstać mają dwa wyniesione skrzyżowania z ulicą Podgórną i w sąsiedztwie oczka wodnego. Przy oczku zaplanowano mały pomost.

Zadanie wyceniono na ponad 22 mln zł. – Ta droga porządkuje zniszczoną już i kolizyjną w przebiegu infrastrukturę komunalną, przede wszystkim dotyczącą kolektora sanitarnego. Mamy tutaj istotną kolizję z kolektorem sanitarnym, jego przebudowa w kolizji drogowej to jest 4,5 mln zł. Druga istotna sprawa dotyczy zabezpieczenia skarpy i nowego kolektora, który zostanie tam wytworzony. I to jest ponad 7,6 mln zł. Sama część drogowa czyli roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia to jest prawie 7 mln zł – wyjaśnił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Cały rok 2021 miasto chce poświęcić na przygotowanie projektu tej inwestycji. Na koniec roku 2021 planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego. Realizacja miała by się zacząć w 2022 i zakończyć w połowie 2023 roku.