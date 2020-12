Miał amunicję, ale nie miał zezwolenia

Niżańscy policjanci, w trakcie interwencji domowej, znaleźli nielegalną amunicję. W garażu zabezpieczyli 24 sztuki amunicji oraz dwie rurki przypominające wyglądem lufy od broni palnej. Mężczyzna, do którego należały znalezione przedmioty, został zatrzymany.

12 grudnia przed południem policjanci odebrali zgłoszenie o awanturze domowej na jednej z posesji w Nisku. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, miał dokuczać byłej żonie. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres. Na miejscu zastali mężczyznę i zgłaszającą. W trakcie interwencji w garażu policjanci znaleźli i zabezpieczyli 24 sztuki amunicji oraz dwie rurki przypominające wyglądem lufy od broni palnej. Mężczyzna nie posiadał pozwolenia na broń. Tłumaczył się, że lufy i naboje znalazł kilka lat temu nad brzegiem rzeki San. Miały leżeć w krzakach zawinięte w reklamówkę. Zabierając je do domu zdawał sobie sprawę, że jest to nielegalne. Naboje schował do szafki narzędziowej, metalowe rurki postawił w kącie garażu.

W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę celem złożenia zeznań. Będzie odpowiadał za nielegalne posiadanie amunicji. Po badaniach balistycznych, może również odpowiedzieć za posiadanie elementów broni, które w świetle prawa są uznawane na równi z posiadaniem broni.

Info: KPP Nisko