Magiczny ekslibris – podsumowanie konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna im Melchiora Wańkowicza podsumowała XXV edycję konkursu plastycznego na ekslibris okolicznościowy pod hasłem „Magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego”. Autorzy najciekawszych ekslibrisów otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe.

Na konkurs wpłynęło 246 prac uczniów klas szkół podstawowych: PSP nr 2, PSP nr 3 , PSP nr 4, PSP nr 7, PSP nr 9, PSP nr 11, PSP nr 12 w Stalowej Woli, PSP w Antoniowie, Skowierzynie, Pysznicy, Krzakach, Pilchowie, Zbydniowie, Zaleszanach, Zaklikowie i Świetlicy „Tęcza” w Stalowej Woli.

Komisja w składzie: Jadwiga Kukuła – plastyk, przewodnicząca oraz Joanna Rybak i Agnieszka Stan – pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli w kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przyznała następujące miejsca:

I miejsce: Maja Rurarz PSP nr 12 kl. IVc

I miejsce: Natalia Młynarska PSP nr 12 kl. IVd

II miejsce: Emila Burdzy PSP nr12 kl. VIc

II miejsce: Antonina Domin PSP w Zaleszanach kl. IV

III miejsce: Sarah Sharkey PSP nr 2 kl. VI

III miejsce: Julia Olejnik PSP w Zbydniowie kl. VI

III miejsce: Claudia Stangreciak PSP nr 7 kl. V (Świetlica „Tęcza”)

III miejsce: Hanna Szkodowska PSP nr 11 kl. V (Świetlica „Tęcza”)

Komisja przyznała także wyróżnienia:

– Anna Adamczyk PSP nr 9 kl. VI

– Gabriela Kobylarz PSP nr 7 kl. VIa

– Weronika Baran PSP w Krzakach kl. VI

– Michał Stefaniak PSP w Zaklikowie kl. Va

– Karolina Wasyl PSP nr 4 Kl. VIb

– Aleks Lech PSP nr 7 kl. VIg

– Wiktoria Kuźnicka PSP w Zaklikowie kl. kl. VIa

– Veronica Agaiby PSP nr 12 kl. Va

– Anna Trela PSP w Zbydniowie kl. V

– Natalia Książek PSP nr 11 kl. IVb

– Mateusz Fusiara PSP nr 2 kl. VIa

W kategorii uczniów klas VII-VIII wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce Filip Nawracaj PSP nr 7 kl. VIIa

I miejsce: Kamil Kiszka PSP nr 2 kl. VIIb

II miejsce: Nadia Machalska PSP nr 4 kl. VIIa

II miejsce: Lena Ilnicka PSP nr 4 kl. VIIc

Przyznano także wyróżnienia:

– Emilia Latawiec PSP w Skowierzynie kl. VIII

– Agata Chowaniec PSP nr 3 kl. VIIc

– Iga Olech PSP w Chwałowicach kl. VII

– Bartłomiej Życzyński – PSP nr 12 kl. VIIb

– Michał Rymarz PSP nr 12 kl. VIIe

Nagrody ufundowało stalowowolskie Starostwo Powiatowe. Starostwo było także współorganizatorem konkursu. Do końca listopada 2020 roku w bibliotece czynna będzie pokonkursowa wystawa wszystkich prac.

W związku z sytuacją epidemiczną nie odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu. Laureaci będą mogli odebrać nagrody w swoich placówkach oświatowych.