Magiczne Ogrody witają jesień

Jakie to wspaniałe, że wszystkie pory roku mają swoje najpiękniejsze oblicza, choć w Magiczne Ogrody w zimie oddają się zasłużonemu wypoczynkowi i co się w nich dzieje, wie dosłownie kilka osób. Po całkiem dobrym lecie (przynajmniej jeśli chodzi o pogodę), czas na naszą narodową specjalność czyli złotą polską jesień. Ta wygląda malowniczo wszędzie, w górach, nad morzem i oczywiście w Janowieckim Ogrodzie, pełnym roślinności.

Stali bywalcy wiedzą, że naszą specjalnością jest łączenie pięknych okoliczności przyrody z pyszną zabawą. W ostatni wrześniowy weekend (26 i 27.09) z wszystkimi goścmi powitamy Panią Jesień – na Dziedzińcu obejrzycie wyjątkowy spektakl taneczno – żonglerski z udziałem krasnoludzkich bębniarzy, roztańczonych Mordoli i figlarnego żonglera ogniomistrza (godz. 13:00 i 15:30).

W niezwykłą podróż zabierze Was znany i lubiany aktor, klaun i mim Mieczysław Giedrojć (godz. 12:30 i 14:30, Scena w Drzewach), a podążając Kwiatową Doliną na scenie będziecie mogli wziąć udział w kalamburach i zagadkach krasnoluda Wyrwipałki (godz. 12:00 i 14:00, Scena w Kwiatowej Dolinie).

Jakby było Wam mało, to o każdej równej godzinie na Dziedzińcu do zabawy i udziału w konkursach zaproszą Was mieszkańcy Magicznych Ogrodów – wróżki, krasnoludy i Mordole.

Zapraszamy gorąco na pożegnanie września i powitanie jesieni w Magicznych Ogrodach, bo chyba już wiecie, że to fantasyczna propozycja dla całych rodzin, do tego w ramach promocji, bilety kosztują 25% taniej 🙂