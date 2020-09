Magiczne Ogrody, ciesz się chwilą…

Ten rok dla wszystkich był i jest rokiem niepewności. Ale dał nam wszystkim także nadzieję, że trwale czegoś dobrego się nauczymy. Janowiecki ogród otrzymał sporo nagród i dal wiele chwil radości swoim gościom.

Wiosną w Ogrodach zdarzyła się piękna uroczystość. Odbyły się chrzciny tulipana, dzieło jedynego polskiego hodowcy kwiatów Romana Szymańskiego, które powstawało przez ćwierć wieku. Odtąd kwiat nosi nazwę „Magiczne Ogrody”.

Także na początku roku coroczny ogólnopolski ranking internetowy zmobilizował dziesiątki tysięcy miłośników rodzinnych podróży do wspierania swoich ulubieńców. Internauci wybierali spośród 60 wyjątkowych miejsc. Magiczne Ogrody otrzymały tytuł najlepszej rodzinnej atrakcji turystycznej w Polsce w 2020 r. Organizatorem plebiscytu był portal Dziecko w Podróży. Dzięki zaangażowaniu fanów Ogrody stanęły na szczycie podium rankingu już po raz trzeci. Wcześniej zostały w ten sposób docenione w 2016 i 2017 roku.

Janowiecki Ogród, także dzięki głosom internautów po raz trzeci zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Top Atrakcje organizowanym przez portal turystyczny PolskieSzlaki.pl. W Eliminacjach wzięło udział 160 polskich atrakcji turystycznych, które wytypowała redakcja portalu, ale do Finału w wyniku eliminacji dostało się już tylko 40 z nich i to Internauci zdecydowali o tym, które to były atrakcje.

Głosowanie ustaliło 5 równorzędnych Top Atrakcji, w pięciu różnych kategoriach.

– Zamek Ogrodzieniec: kategoria Zamki i pałace,

– Magiczne Ogrody: kategoria Parki rozrywki,

– Morskie Oko: kategoria Krajobrazy,

– Szlak Orlich Gniazd: kategoria Inne atrakcje,

– Zamość: kategoria Miasta i miejscowości.

Kolejna nagroda internetowa to tytuł „Travellers’Choice 2020” od portalu Tripadvisor.com

za dużą ilość pozytywnych recenzji użytkowników strony.

Czas trudnych decyzji pojawił się, podobnie jak dla wszystkich, pod koniec kwietnia. Na podstawie analizy nowych przepisów sanitarnych, jako jedne z pierwszych w kategorii parków i ogrodów Magiczne Ogrody zostały otwarte pod koniec maja. Na firmowych stronach internetowych zainteresowani mogli znaleźć odpowiedzi na trudne pytania związane z nowym rygorem sanitarnym.

O tym, że to otwarcie zostało dobrze przygotowane, świadczą pozytywne opinie Sanepidu, który regularnie kontroluje Ogród i czujących się bezpiecznie odwiedzających. W tym sezonie pojawiło się nieco mniej gości, głównie za sprawą pracy tylko w weekendy w czerwcu i wrześniu, ale możemy ich pochwalić za dużą odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń sanitarnych. – Obserwowaliśmy i czytaliśmy opinie naszych gości, którzy chwalą ogród także, za niezwykłość miejsca, które sprzyja wyciszeniu i spowolnieniu tempa życia – mówi Kuba Grabski z Magicznych Ogrodów – Cały czas podkreślamy rodzinność tego miejsca, którą widać po dwu i trzypokoleniowych wizytach.

Do końca tego sezonu pozostały jeszcze dwa weekendy. Motywem pierwszego z nich, 19 i 20 września będzie Dyniobranie z Mordolem Witkiem. W tych dniach Magiczne Ogrody będą pulsować tanecznymi zabawami i konkursami w rytmie smoczego bębna i harcujących Mordoli. Będziecie mogli wziąć udział w sztafecie „podaj dyńkę” i dyniowych slalomach, zobaczycie popisy krasnoludzkich bębniarzy, kusić Was będzie wiele zabaw dla całej rodziny!

Specjalnym gościem tego weekendu będzie Mieczysław Giedrojć i jego „Klaunada” 🙂 Pan Mieczysław to ceniony aktor, mim, klaun i monodramista. Jest absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie i założycielem Teatru Małych Form w Bydgoszczy. – Czekamy na Was, wykorzystajcie dobrze ostatnie dni lata – śmieje się Grabski 🙂