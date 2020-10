Lucjusz Nadbereżny zakażony koronawirusem

Prezydent Stalowej Woli poinformował, że test wykazał obecność koronawirusa w jego organizmie. Lucjusz Nadbereżny zapewnia jednak, że na razie czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów. Koronawirusa potwierdzono również u Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego.

– Pozytywny. Test wykazał obecność koronawirusa w moim organizmie. Na tę chwilę czuję się dobrze i nie mam żadnych objawów. Pozostaję w izolacji i realizuję wszystkie zalecenia sanepidu. W tym dziwnym czasie, pełnym złych emocji, proszę Was wszystkich o wzajemną dobroć, życzliwość i solidarność. To jest najważniejsze. Bądźcie odpowiedzialni za siebie i innych. Serdecznie Was pozdrawiam! Zdrowia! – napisał Lucjusz Nadbereżny na sowim profilu FB.

Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa wyszedł również u marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.

– Z uwagi na kontakt z osobą zakażoną marszałek Władysław Ortyl wykonał test na obecność koronawirusa. Niestety jego wynik był pozytywny. Marszałek czuje się dobrze, przebywa w izolacji domowej, wypełniając wszystkie zalecenia sanepidu. Apelujemy o respektowanie wszystkich zaleceń związanych z pandemią koronawirusa. Utrzymajmy dystans, dezynfekujmy ręce i nośmy maseczki, a jeśli to możliwe zostańmy w domach – poinformował Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.